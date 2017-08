Vb-selejtező online: Magyarország - Lettország 20:45

A német szakember a Telkiben tartott szerdai sajtótájékoztatón kifejtette, rendkívül jó benyomása van a játékosok erőnlétét illetően, továbbá a csapat hangulata is teljesen más, mint a legutóbbi mérkőzéseken, ami nagyban köszönhető annak, hogy sokan visszatértek a nemzeti együttesbe sérülésük után.



"Tudjuk, mire számíthatunk. Az 5-3-2-es felállás és a defenzív játék az Európa-bajnok portugáloknak is nehézséget okozott, ahogy a lettek gyors kontrajátéka is" - mondta Storck. Hangsúlyozta: fontos a csütörtöki meccs, mert nagyon nagy elismerés, hogy az andorrai kudarc ellenére telt ház lesz, ami a múltbéli sikereknek szól.



Hozzátette, úgy érzi, a játékosok alig várják, hogy pályára léphessenek és bizonyíthassanak.



Gulácsi Péter arról beszélt, hogy ezúttal kevés idő állt rendelkezésükre, érdemben kedden edzettek együtt először, mert sokaknak regenerálódni kellett a hétvégi mérkőzések után.



"A kinti meccsen megérdemelten nyertünk. Ugyan volt helyzetük a letteknek is, de többnyire eladott labdából és kontrából voltak veszélyesek. Éppen ezért most többet fogjuk birtokolni a labdát, labdavesztés után pedig gyorsan meg kell akadályozni a kontrát" - mondta az RB Leipzig kapusa.



A válogatottba két év után újra meghívott Varga Roland kijelentette, a három pont megszerzése a cél. A ferencvárosi játékos Storcknál először van a nemzeti együttesben, de jó megérzései vannak pályára lépését illetően.



Csütörtökön 20.45-kor a Groupama Arénában kezdődik a magyar-lett mérkőzés, amelyen a hazai keretből Márkvárt Dávid nem lesz bevethető.



A magyarok hat forduló után hét ponttal a világbajnoki selejtezőcsoportjuk harmadik helyén állnak. Reális esély már nincs a továbbjutásra, a százszázalékos teljesítménnyel vezető svájciakkal szemben ugyanis 11, míg az Európa-bajnok portugálokkal szemben nyolc pont a hátrány. A hatosból az első kijut a jövő évi, oroszországi vb-re, a második pedig pótselejtezőt játszhat.



A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Gulácsi - Bese, Guzmics, Kádár, Korhut - Elek Á., Nagy Á. - Dzsudzsák, Varga R., Stieber Z. - Szalai