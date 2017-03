Vb-selejtező online - Portugália-Magyarország 20:45-től

Előzmények:

– Természetesen beszéltünk a csapaton belül a nyári meccsről, hiszen fontos, hogy megemlékezzünk azokról a dolgokról, melyek pozitívak voltak, de azokról a dolgokról is, melyeket ki kell javítanunk, és amelyekben fejlődni tudunk. Ugyanakkor ez egy teljesen más mérkőzés lesz, ráadásul most nem semleges pályán játszunk, hanem az Európa-bajnok otthonában. A nyomás nem rajtunk van, hiszen az elvárás, a nyomás mindig az Európa-bajnokon van, vagyis Portugáliának van veszítenivalója – fogalmazott a kapitány, aki szerint a pontszerzés is nagy dolog lenne.– Mi a saját játékunkat szeretnénk játszani, abban előre lépni, és ezáltal a lehető legjobb eredményt elérni. Ugyanakkor egy jó meccset szeretnénk játszani, szeretnénk betalálni. Tudjuk, hogy nem mi vagyunk ennek a találkozónak az esélyesei, és a csoportból való továbbjutásnak sem mi vagyunk a favoritjai, de szeretnénk a legjobbunkat nyújtani. Akár egy pont megszerzése is óriási dolog lenne, pont azért, mert nem mi vagyunk a favoritok – fogalmazott Bernd Storck.Gera Zoltán szerint lehetetlen megjósolni, mi történik majd a pályán.– Sok minden meghatároz egy meccset, előre nem lehet látni, hogy pontosan mi történik majd. A terv megvan, de ezt persze nem fogom elmondani. Ugyanakkor lesz egy ellenfél is a pályán, amely befolyásolni tudja, hogy mi történik majd a meccsen – mondta Gera, míg Dzsudzsák Balázs arról beszélt, hogy a csapat mindent el fog követni a gólszerzés érdekében.– Ez a csapat már helyén tudja kezelni a nyomást, ami hozzátartozik a futballhoz. Európa legjobb csapata ellen játszhatunk egy fantasztikus stadionban, miért ne lehetnénk sikeresek? Fantasztikus meccs lesz számunkra, amelyen nincs veszítenivalónk az Európa-bajnok ellen. Ők az esélyesek, de az Európa-bajnokságon is jól játszottunk ellenük, most is mindent el fogunk követni, hogy gólokat szerezzünk – jelentette ki a magyar csapat kapitánya.