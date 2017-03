Vb-selejtező online - Portugália-Magyarország 2-0

Portugália - Magyarország 2-0

Világbajnoki selejtező mérkőzés, Estadio Da Luz, Lisszabon

Vez.: Marciniak (lengyel)



Portugália: Patrício - Cédric, Pepe, Fonte, Guerreriro, Joao Mario, Carvalho, Gomes, Quaresma, Silva, Ronaldo.



Magyarország: Gulácsi Péter - Bese Barnabás, Kádár Tamás, Vinícius Paulo, Lang Ádám, Korhut Mihály - Dzsudzsák Balázs, Nagy Ádám, Gera Zoltán, Gyurcsó Ádám - Szalai Ádám



Gsz.: A. Silva. (32'), Ronaldo (36')

45+1. perc Vége az első félidőnek. 40. perc Joao Mario beívelését ollózza Ronaldo Gulácsihoz a labdát. 36. perc Újabb portugál gól. Ronaldónak készítik le lövésre sarokkal a labdát, aki laposan a rövid alsóba bombáz (a lövése talán egy magyar védő lábán is megpattant). 2-0 32. perc Vezetnek a portugálok. Andrés Silva egy szép akció végén belsőzi a hosszún érkezve a kapunkba a labdát. 1-0 31. perc Kollégánk, Kamocsai Rita jelenti Lisszabonból: Eddig meglepően sokat van nálunk a labda. Mindkét szurkoló tábor kitesz magáért, fantasztikus hangulatban játszhatnak a csapatok. A 3000 magyar hangját sokszor erősebben halljuk mint a nagyjából 60000 portugálet.

30. perc Szalai szorongatott helyzetben az ötös sarkáról lő kapásból mellé. 23. perc A bal oldalunkon iramodunk meg, Nagy Ádámot a tizenhatoson belül szerelik végül úgy, hogy kirúgással jöhetnek a portugálok. 21. perc Quaresma bal oldalról lövi be a labdát a kapunk előterébe, Ronaldo a túloldalról fejel kapu mellé. 13. perc Ronaldo szabadrúgása a magyar sorfalról megy szögletre. 10. perc Újabb portugál lehetőség: Mário bal oldali beadását Ronaldo kifejeli, Cédric a kipattanót 16 méterről Gulácsi kezébe fejeli. 7. perc Ronaldo lő messziről, nem talál kaput. 1. perc Keződik a mérkőzés, fehérben a magyar válogatott.

Előzmények:

– Természetesen beszéltünk a csapaton belül a nyári meccsről, hiszen fontos, hogy megemlékezzünk azokról a dolgokról, melyek pozitívak voltak, de azokról a dolgokról is, melyeket ki kell javítanunk, és amelyekben fejlődni tudunk. Ugyanakkor ez egy teljesen más mérkőzés lesz, ráadásul most nem semleges pályán játszunk, hanem az Európa-bajnok otthonában. A nyomás nem rajtunk van, hiszen az elvárás, a nyomás mindig az Európa-bajnokon van, vagyis Portugáliának van veszítenivalója – fogalmazott a kapitány, aki szerint a pontszerzés is nagy dolog lenne.– Mi a saját játékunkat szeretnénk játszani, abban előre lépni, és ezáltal a lehető legjobb eredményt elérni. Ugyanakkor egy jó meccset szeretnénk játszani, szeretnénk betalálni. Tudjuk, hogy nem mi vagyunk ennek a találkozónak az esélyesei, és a csoportból való továbbjutásnak sem mi vagyunk a favoritjai, de szeretnénk a legjobbunkat nyújtani. Akár egy pont megszerzése is óriási dolog lenne, pont azért, mert nem mi vagyunk a favoritok – fogalmazott Bernd Storck.Gera Zoltán szerint lehetetlen megjósolni, mi történik majd a pályán.– Sok minden meghatároz egy meccset, előre nem lehet látni, hogy pontosan mi történik majd. A terv megvan, de ezt persze nem fogom elmondani. Ugyanakkor lesz egy ellenfél is a pályán, amely befolyásolni tudja, hogy mi történik majd a meccsen – mondta Gera, míg Dzsudzsák Balázs arról beszélt, hogy a csapat mindent el fog követni a gólszerzés érdekében.– Ez a csapat már helyén tudja kezelni a nyomást, ami hozzátartozik a futballhoz. Európa legjobb csapata ellen játszhatunk egy fantasztikus stadionban, miért ne lehetnénk sikeresek? Fantasztikus meccs lesz számunkra, amelyen nincs veszítenivalónk az Európa-bajnok ellen. Ők az esélyesek, de az Európa-bajnokságon is jól játszottunk ellenük, most is mindent el fogunk követni, hogy gólokat szerezzünk – jelentette ki a magyar csapat kapitánya.Bernd Storck szövetségi kapitány ötvédős rendszert választott a magyar labdarúgó-válogatott szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésére, amelyen az Európa-bajnok Portugália lesz az ellenfél.Az előretolt ék - a várakozásoknak megfelelően - Szalai Ádám lesz a lisszaboni összecsapáson, de helyet kapott a kezdő tizenegyben a júniusi Európa-bajnoki csoportmeccsen (3-3) betaláló Gera Zoltán és a duplázó Dzsudzsák Balázs is.Storck csapata szombaton 20.45-től a Benfica stadionjában találkozik Portugáliával, amelyet győzelem esetén megelőzne, így "féltávnál" a pótselejtezőt érő második helyen állhatna. Ugyanakkor vereség esetén ötpontos hátrányba kerülne aktuális riválisával szemben, azaz messze kerülne a 2018-as oroszországi világbajnokságtól. A csoportot Svájc vezeti százszázalékos teljesítménnyel.A magyar válogatott kezdőcsapata:Gulácsi Péter - Bese Barnabás, Kádár Tamás, Vinícius Paulo, Lang Ádám, Korhut Mihály - Dzsudzsák Balázs, Nagy Ádám, Gera Zoltán, Gyurcsó Ádám - Szalai Ádám