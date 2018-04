Vb-2018 - Kijelölték a videóbírókat

Kijelölték azt a 13 játékvezetőt, aki a videóbíró-rendszert kezeli majd a nyári, oroszországi labdarúgó-világbajnokságon.



Pierluigi Collina, a nemzetközi szövetség (FIFA) játékvezetői testületének vezetője szerdán elmondta, olyan bírók is szerepet kapnak az elemzések során, akik meccseket vezetnek a tornán.



A technológia több bírálatot kapott a közelmúltban, és bár - a világ legjobb játékvezetőjének hat alkalommal megválasztott - Collina védelmébe vette, hangsúlyozta, hogy még a videóbíró sem mindig ad végleges válaszokat a vitás kérdésekre.



Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó esetre hétfő este, a német Bundesligában került sor. A Mainz-Freiburg mérkőzésen a játékvezető lefújta az első félidőt, a játékosok az öltözőbe vonultak, bekapcsolták a gyepszőnyeg öntözőberendezését, de a videóbírós elemzés során kiderült, hogy a vendégek védője, Marc-Oliver Kempf kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül.



A futballistákat kihívták az öltözőből - a vendégek először nem akartak visszatérni, mert azt mondták, ha a bíró lefújta, akkor vége a félidőnek - és valójában csak az értékesített tizenegyes után kezdődhetett a pihenő.



Collina szerdán elmondta, kedden ez is szóba került a jelenleg is tartó firenzei tanácskozáson, és a bírók kaptak néhány egyértelmű ajánlást arra az esetre, ha hasonló a világbajnokságon is előfordulna.