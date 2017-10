Valverde nem indul jövőre a Tour de France-on

Alejandro Valverde úgy érzi, nem lenne az esélyesek között, ezért kihagyja a jövő évi Tour de France országúti kerékpáros körversenyt.



"A csapat új igazolásával és Quintanával a sorainkban nem akarok versenyezni a Touron" - jelentette ki a spanyol kerekes, aki arra utalt, hogy a Movistar leigazolta a négyszeres Tour-bajnok Chris Froome elsőszámú segítőjét, Mikel Landát a Skytól. Valverde szerint honfitársának megszerzésével a kapitány Nairo Quintanának nélküle is meglesz a támasza a hegyekben.



A 37 éves versenyző azt is kijelentette, hogy számára a Giro d'Italia, a Vuelta a Espana és a világbajnokság lesz a legfőbb verseny 2018-ban. Utóbbin már most a legnagyobb favoritok közé sorolják, mivel az innsbrucki pálya sok hegyet tartalmaz. Valverde eddig hat érmet nyert a vb-ken, de a dobogó tetejére még sosem állhatott.



A 2009-es Vuelta bajnoka tavaly fantasztikusan kezdte az évet, harmadik lett pályafutása első Giróján, majd több klasszikus egynapos viadalon győzött, de júliusban bukott a Tour első szakaszán, melyen súlyos térdsérülést szenvedett, így akkor számára befejődött a szezon.