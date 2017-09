Valóra vált álom: a Győri ETO U12-es csapata képviseli hazánkat a labdarúgó világkupán

Románia mellett Argentínával és Algériával vívja meg csoportmérkőzéseit New Jerseyben a Danone Focikupa a Gyermekekért gyermek labdarúgó torna idei győztese, a Győri ETO U12-es csapata.A világ legnagyobb 10-12 éves gyermekeknek szervezett, a FIFA által is elismert professzionális világkupáját 32 ország részvételével rendezi meg a Danone. A 4 napos torna döntője szeptember 24-én a Red Bull Arénában lesz, ahol a győri gyerekek találkozhatnak a világ legeredményesebb válogatott focistájával Abby Wambachhal is, Zinedine Zidane - a Danone Nations Cup nagykövete –pedig videó üzenetben biztatja majd őket.A Danone és a Magyar Labdarúgó Szövetség által tavasszal megrendezett Danone Focikupa a Gyermekekért magyarországi tornáján 12 régió 96 csapata, vagyis több mint 1.150 gyermek küzdött meg azért, hogy Magyarországot képviselhesse Amerikában a torna nemzetközi döntőjén. Idén az ETO 12 játékosának teljesült az az álma, hogy magyar színekben játszhasson ezen a 16 éves múltra visszatekintő gyermek labdarúgó kupán, amin eddig mintegy 2,5 millió gyermek vett részt világszerte.„A csapatunk jól felkészült és kiváló formában van, a gyerekek játékán meglátszik az egész éves kemény munka. Nagy elszántsággal indulunk neki az előttünk álló mérkőzéseknek" – mondta Sárközi Attila az ETO utánpótlás edzője – „A Danone Kupán való szereplésünket nem bízzuk a véletlenre, ezért az edzéseket már a nyári szünet alatt megkezdtük. Persze, ahogy közeledik az indulás időpontja, úgy izgulnak egyre inkább a fiúk, de már nagyon várják, hogy Amerikában képviselhessék Magyarországot és a győri ETO-t."

Sporttal az egészségért

„A Danone Nemzetek Kupájának célja, hogy a sportoláson keresztül népszerűsítse az egészséges életmódot a gyermekek körében. – mondta Gyergyói-Szabó Anita a Danone külső kommunikációs menedzsere –Vállalatunk 16 éve rendezi meg társadalmi felelősség vállalási programja keretében a világ legnagyobb gyermeklabdarúgó kupáját, mellyel egy valós nemzetközi megmérettetés lehetőségét biztosítjuk a résztvevőknek. Ezen a FIFA által is elismert világkupán idén Magyarországot a győri ETO U12 csapataképviseli, akiknek reméljük részben már most hozzájárulhattunk álmaik megvalósulásához."

A csoport és a selejtező mérkőzések mellett, a rendezvény különböző helyszínein sokféle játékra, valamint városnézésre is lesz lehetősége a győri gyerekeknek. A Hudson-folyóról láthatják majd az ikonikus Szabadság-szobrot és New York egyik szimbólumát, Manhattant is.A döntőt szeptember 24-én a 25.000 férőhelyes Red Bull Arénában rendezik meg, ahol a résztvevő gyermekek találkozhatnak Abby Wambach olimpiai aranyérmes focistával, akit 2015-ben a világ legjobb női futballjátékosának választottak, illetve, aki 185 válogatott góljával a legeredményesebb focista nők-és férfiak között egyaránt. Nem véletlen, hogy a Danone Kupának Abby Wambach az amerikai nagykövete, ugyanis mérföldkő a kupa életében, hogy idén először több ország részvételével lány csapatok számára is megrendezik a tornát. Wambach világklasszis eredményeivel igazi példakép lehet mindkét nem képviselői számára.2015-ben Marokkóban rendezték meg a nemzetközi döntőt, ahol a Vasas Kubala Akadémia növendékei képviselték hazánkat és 7 mérkőzésből hármat nyertek meg, az összesített eredmények alapján pedig a 27. helyen végzett Magyarország. 2016-ban állami gondoskodásban élő gyermekek vettek részt a torna magyarországi fordulóin, így Franciaország nemzeti stadionjában, a Stade de France-ban a Debreceni Sasok léphettek pályára, a torna Fair Play kupáját hozták haza.