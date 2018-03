Válogatott meccs Mosonmagyaróváron, magyar győzelemmel

Turtóczki Sándor, az U19-es válogatott szövetségi edzője: „Voltak jó momentumai a mai mérkőzésnek. Örülök, hogy négy gólt tudtunk lőni a szlovák válogatottnak, ez remek mutató. A játékban azért voltak hiányosságok. Az elitkörig mindenképpen gyorsulnunk kell, és nem véthetünk ennyi technikai hibát sem. Ez a csapat tud és fog is jobban játszani, ebben biztos vagyok."



Csiki Anna, az U19-es válogatott játékosa: „Nem játszottunk rosszul, igaz egyelőre a tökéletestől is messze vagyunk. Boldog vagyok, hogy nyertünk, az pedig külön öröm, hogy két gólt is szereztem. Próbáljuk finomítani a taktikát, hiszen az elitkörben a legnehezebb csoportban kell bizonyítanunk."

Mosonmagyaróvár, 100 néző, V.: Görög (Péntek, dr. Bede)Magyarország U19: Barti – Győrik (68. Fél A.), Kovács L., Csiki, Vasas, Papp A. (46. Haraszti), Csigi, Váradi, Dorner, André (46. Fél P.), Böcskei (68. Molnár E.). Edző: Turtóczki SándorSzlovákia U19: Gyomraiová – Lukácová (87. Práznovská), Hrádelová (53. Nagy V.), Lemesová, Tesáková (58. Gasparovicová), Bogorova, Dianisková, Gmitterová, Semanová (Droppová), Panáková (87. Cermáková), Zemberyová (87. Scasnárová). Edző: Branislav PetrovicGólszerzők: Csigi (42.), Csiki (58., 79.), Haraszti (88.), ill. Lemesová (45.)Az áprilisi elitköre készülő magyar U19-es női válogatott Szlovákia ellen lépett pályára Mosonmagyaróváron az MTE Sporttelepen. A két csapat sok helyzetet dolgozott ki a mérkőzés elején, de az első gólra sokat kellett várni.A 42. percben Csigi 25 méteres szabadrúgása meglepte a szlovák kapust, aki későn vetődött, így a labda a kapu jobb oldalába vágódott. 1-0 Szabadrúgásgólra szabadrúgásgóllal feleltek a szlovákok. A félidő utolsó percében Lemesová állt a labda mögé, és 26 méterről védhetetlenül tekert Barti kapujába. 1-1 A második játékrész jó iramban kezdődött, ennek pedig az 58. percben meg is lett az eredménye. Csiki kapott jó ütemű kiugratást a leshatáron, amivel egészen a kapuig gyalogolt, és 14 méterről kilőtte a hosszú sarkot. 2-1 A 79. percben megint Csiki Anna pillanatai következtek, aki egy labdaszerzés után három vendégvédőt is becsapott, és higgadtan passzolt a kapuba, eldöntve ezzel a mérkőzést. 3-1 Az i-re a csereként beálló Haraszti tette fel a pontot, aki egy szöglet után a lecsorgó labdát pofozta a hálóba, beállítva ezzel a 4-1-es végeredményt. A magyar hölgyek néha szemre is tetszetősen játszva, magabiztosan győzték le Szlovákiát. A két csapat ezen a héten még megmérkőzik egymással, a keddi találkozó visszavágóját Szlovákiában rendezik. U19-es női válogatottunknak ez lesz az utolsó felkészülési meccse az áprilisi elitkört megelőzően, ahol Hollandia, Svédország és Szlovénia lesz az ellenfél. A csoportból az első helyezett kvalifikálja magát az Európa-bajnokságra.