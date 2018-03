Valentino Rossi 2020-ig versenyez

A gyorsaságimotoros-világbajnokság hétvégi, katari rajtja előtt jelentették be, hogy sikerült megállapodni a 39 esztendős Rossival a folytatásról.



A MotoGP-ben szereplő pilóta elmondta: amikor 2016 márciusában aláírta előző szerződését a Yamahával, azt gondolta, lehet, hogy az utolsó is egyben. Hozzátette: tudja, nehéz lesz, és kihívás 40 évesen is versenyezni, de nincs híján a motivációnak.



Rossi a királykategóriában hétszer volt vb-győztes, ebből négyszer a Yamahával.