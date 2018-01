Vajon hol lesz a nyugat-magyarországi velodrom?

Négy velodrom épül Magyarországon a közeljövőben - tudatta a Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) az MTI-vel.



Az MKSZ csütörtöki közleményében számolt be róla, hogy a sportág szakmai vezetői és a kormány hathatós együttműködése révén reális közelségbe került egy 200 méteres, fővárosi fedett pálya, két regionális jelentőségű, vidéki kerékpáros csarnok, és az olimpiai velodrom megépítése".



A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. - mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében eljáró lebonyolító szervezet - kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett 200 millió forintos támogatási szerződés megkötésére. Így megkezdődhet az a projekt is, melynek eredményeként a "143 millió forintos fa pálya" egy fém vázszerkezetre rögzített sátorfedést kaphat. A megvalósítás tervezett helyszíne a Kőbányai Bringapark.



A kormány egyúttal határozott arról, hogy 100 millió forint forrást biztosít az MKSZ-nek egy kelet-magyarországi és egy nyugat-magyarországi "kis" velodrom előkészítésére is. Az MKSZ feladata a leendő két regionális kerékpáros központnak megfelelő helyszínek meghatározása, az alkalmas ingatlanok felkutatása, megvalósíthatósági tanulmány és hatástanulmány elkészítése június 30-ig.



A hatástanulmányok és helyszínvizsgálatok ismeretében augusztus 31-ig kell elkészíteni azt az előterjesztést a kormány részére, amely már a kerékpáros edzőcsarnokok megvalósításáról, a helyszínek pontos megjelöléséről, valamint az engedélyes és kiviteli tervek forrásigényéről, ütemezéséről és a felelősök bemutatásáról fog szólni. Ennek eredményeként reálisan 2019-ben indulhatnak meg a tényleges beruházási projektek.



A kormány ezen kívül egy 2018 és 2022 között előkészítendő komplex városfejlesztési program részeként forrásokat rendel - többek között - az új Budapesti Velodrom előkészítéséhez. A kommüniké leszögezi, bár a közbeszerzési értesítőben megjelent a felhívás az óbudai gázgyár területén megvalósítandó velodrom előkészítésére, ám a "várhatóan extrém magas rekultivációs költségek okán" ez a helyszín végig bizonytalan volt.



A Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (KKBK) úgy írta ki a tervezési felhívást, hogy a nyertes tervezőnek szerződéses kötelezettsége adott esetben egy másik ingatlanra vonatkozóan módosítani a terveket, a kormány decemberi döntése értelmében ez valószínűleg Csepel lesz.