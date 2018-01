Üzentek az ETO-szurkolók az új tulajdonosnak - mutatjuk a zöld-fehér levelet

ide kattintva olvashatják el. A teljes írástolvashatják el.

"Azzal, hogy az ETO-t működtető cég ügyvezetője lettél, családtaggá váltál. Immár egy tradicionális klubhoz tartozol, és mi megbecsüljük azokat, akik ugyanazokért a zöld-fehér színekért dolgoznak, ami nekünk a mindent jelenti. Különösen megsüvegeljük azokat, akiknek ez több, mint egy szimpla munkahely." (...)"A szurkoló hálás fajta, de csak akkor, ha a vetítésen felül kap is valamit. Győr pedig kiemelten nehéz terep. Itt nagyon sokat kell a népnek adni!Lássuk be! A Quaestort és Tarsoly Csabát a többség soha nem fogadta el. Hiába volt egy masszív élcsapatunk, amelyik többször járt az európai kupákban, ráadásul hosszú idő után bajnok lett, nem volt elég. Nem volt elég győri. Se a csapat, se a háttér. Pedig még az is belefért, hogy az új stadion építése közben, mondhatni járulékos kárként, mert ahol gyalulnak, ott hullik a forgács, régi helyi cégek is elhullottak a nagy magyar fizetési morál következtében. Így jártak.Szóval amit biztosan tanácsolhatok, Péter, hogy az első időben csak módjával az öntömjénezéssel és a drukkerek számonkérésével. Kontraproduktív." (...)