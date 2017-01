Utcai versenyt akarnak az Egyesült Államokban a Forma-1 új tulajdonosai

Chase Casey, az új többségi tulajdonos Liberty Media igazgatósági elnöke elmondta, többek között ezzel szeretné felrázni a száguldó cirkuszt, amely véleménye szerint a korábbi vezető, a 86 éves Bernie Ecclestone - aki szerinte egyszemélyes "show-t" rendezett - irányítása alatt megfáradt.



Casey hozzátette, a szokásos éves amerikai nagydíj mellett - melynek a texasi Austin ad otthont - New Yorkban, Los Angelesben, Miamiban vagy Las Vegasban rendeznének futamot.



A múlt héten a cég részvényesei és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is jóváhagyta, hogy az amerikai Liberty Media legyen az F1 többségi tulajdonosa. Az amerikai sport-, média- és szórakoztatóipari vállalkozás, amely a jövőben a Formula One Group nevet fogja viselni, mintegy 8,5 milliárd dollárért vásárolja fel a világbajnokságot működtető CVC Capital Partnerstől a szükséges részvényeket. Jelenleg 19,1 százalékos a részesedése, de ez március végére, az új szezon kezdetére 35,3 százalékosra nő, ezzel átveheti az irányítást.



A megállapodást az európai trösztellenes hatóságnak még jóvá kell hagynia.