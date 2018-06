Utánpótlás: ETO-játékfilozófia verebesi szellemiséggel Győrben

Az ETO U17-es csapata bronzérmet szerzett a kiemelt bajnokságban. Fotó: eto.hu

Tamási Zsolt tavaly ősszel tizenöt év után tért vissza Győrbe.

Utánpótlás szakmai igazgatóként tavaly ősz óta ismét Tamási Zsolt irányítja a munkát, aki 15 év után tért vissza Győrbe.– Már az elmúlt nyáron is tárgyaltunk erről a klub vezetésével, végül hivatalosan november 1-jétől látom el ezt a feladatot – kezdi Tamási Zsolt. – Nem sokkal később kerültem ide, mint ahogy vezetőedzőnek Szentes Lázárt kinevezték. Több célt tűztem ki magam elé, az első és egyik legfontosabb az volt, hogy megállítsuk a kiáramlást, ugyanis az utóbbi években rengeteg győri tehetség – szinte kivétel nélkül korosztályos válogatottak – hagyta el az ETO-t. Emellett egységes szakmai programot – amely egységes képzési rendszert foglal magába – készítettem, amelyet három szekcióban valósítunk meg. Harmadrészt újra felvettük a város általános iskoláival a kapcsolatot, mert ez a rendszer korábban jól működött. Felmértük például az első és második osztályosokat. Az intézmények többsége készséges volt velünk, de sajnos nem mindegyikről mondható el ez. Ami megdöbbentő: az általunk szervezett délutáni egyórás kiválasztásra a szülők ötven százaléka nem engedte el a gyermekét. A Fehér Miklós Gimnáziummal, a Fekete-iskolával hagyományosan jó a kapcsolatunk, ősztől ide sorolható majd az Arany János is. Szeptembertől folytatni kívánjuk ezt a programot.Az ETO-nál zömében a klubhoz ezer szállal kötődő szakemberek dolgoznak a fiatalokkal.– A klub anyagi konszolidációja után nálunk is rendeződtek a viszonyok – folytatja Tamási Zsolt. – A további fejlődéshez azonban stratégiai fejlesztésekre van szükség az utánpótlás-nevelésben. Egyrészt kevés a pálya és az ETO Park jelenlegi területén nem is bővíthető a számuk. Úgy tudom, az ügyvezetés keresi a megfelelő megoldást Győrben. Másrészt jó néhány státusz betöltetlen, pedig az eredményes munkavégzéshez elengedhetetlen lenne a létszám. A tehetséggondozás is gyenge lábakon áll még.Az ETO „lerablásának" megállítása kulcskérdésnek tekinthető, hiszen az elmúlt két évben 20 minőségi játékos ment el a klubtól. Tavaly nyáron nyolcan csak a Puskás Akadémiához.– Ennek ellenére még nem állunk rosszul, de a középtávú célok érdekében sem szerencsés ez az irány – folytatja Tamási Zsolt. – Minden korosztályban vannak utánpótlás-válogatottjaink. A kiemelt bajnokságban az U17-es csapatunk bronzérmes lett, ami szerintem nagyszerű teljesítmény, miközben az egyik válogatott, Márton Adrián télen elment az olasz SPAL-hoz. Az U16 az utolsó pillanatig harcban volt a dobogóért, végül a nagyon jó ötödik helyet szerezte meg, ebben a korosztályban egyébként sok a tehetségünk. Mivel ennek a két korosztálynak az eredményessége számít a kiemelt akadémiai státusz megtartásához, az U19 szereplése minden klubnál veszített a rangjából. Kiliti és Zeke ugyan elmentek télen, de Kovács, Szánthó Regő, Gyurákovics, Pálfi, Onódi, Hidi és Múcska innen kerültek fel az első csapathoz. Americo Perreira csak azért nem játszhatott, mert nem volt tizenhat éves. Szentes Lázár számított a fiatalokra, kilenc U17-es végezte együtt a felnőttekkel a téli felkészülést. Közülük hatan tavasszal az NB II-ben is szerepet kaptak és rendszeres egyéni képzésben részesültek. Remélem, ez a folyamat folytatódni fog a klubnál.Az ETO a régió utánpótlásközpontja hat alközponttal – Sopron, Csorna, Pápa, MTE 1904, Üstökös, Gyirmót –, és ezt a szerepet szeretné méltó módon betölteni.– Főként győri és környékbeli, megyebeli, valamint csallóközi gyerekekre akarunk támaszkodni. Néhány célzott igazolásról sem mondhatunk le, hiszen az ETO mindig vonzó volt mások számára is. Ehhez erősítenünk kell a játékosmegfigyelő, úgynevezett scout-hálózatunkat. Napjainkban ezt a szerepkört kizárólag Darázs Tamás látja el. Bár tudjuk, hogy lesznek még nehézségeink, de a fiatalok megtartása érdekében felelőtlen ígérgetésekbe nem megyünk bele. Ellenben nagyobb hangsúlyt fektetünk majd a klubszeretetre az utánpótlás-nevelés során. Egységes ETO-játékfilozófiát akarunk megvalósítani, ami stílusában a verebesi szellemiséget örökíti és ezt szeretnénk beépíteni a képzésbe is. Úgy látom, a jövőképünk mindenképpen biztató, de ez nem jelenti azt, hogy ölbe tett kézzel várhatnánk a folytatást.