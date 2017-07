Úszószövetség: vizsgálja felül a FINA az új szabályokat

A MÚSZ keddi közleményében jelezte, hogy a "nemzetközi szinten is nagy vihart kavart" döntéssel kapcsolatban azonnal kezdeményezte a szabályok átgondolását, s ebben "a MÚSZ a FINA magyar alelnökének () megértő támogatását kérte"."Tekintettel arra, hogy ezt a kezdeményezést a FINA elutasította, a MÚSZ Hosszú Katinka és a többi magyar úszó érdekében további lépéseket tesz a FINA budapesti kongresszusán, hogy a versenykorlátozó szabályokat az úszók érdekében megváltoztassák. Bienerth Gusztáv, a MÚSZ elnöke a vizes világbajnokság ideje alatt tárgyalásokat folytat a FINA, valamint a nemzetközi szövetségek vezetőivel is az ügyben."- áll a közleményben, amely szerint a "MÚSZ kiemelt feladatának tekinti a magyar úszók érdekeinek képviseletét"., amelyek egyik legfontosabb eleme, hogyKorábban előfordult, hogy- az elmúlt öt év összetett győztese - egy állomáson tíz vagy még több számban is résztvevő volt. Hosszú kedden jelentette be, hogy 30 úszó, köztük 15 olimpiai bajnok részvételével megalakult a Profi Úszók Világszövetsége , a GAPS (Global Association of Professional Swimmers), amely a FINA minden fontos szakmai döntésében szeretne egyenrangú félként részt venni.