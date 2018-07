Uszonyosúszó-világbajnokság: Két arannyal és egy bronzéremmel kezdtek a magyar válogatott tagjai

Senánszky Petra

Nagyon bíztunk a két aranyban, hiszen mindkét magyar versenyzőnek jól sikerült a felkészülése. A váltó dobogós helyezése viszont egy nagyon kellemes meglepetés"

Stadler Bence, Halmin Matthew, Varga Krisztina, Senánszky Petra alkotta váltó

Senánszky Petra esélyeshez méltó versenyzéssel nyerte meg a Belgrádban zajló uszonyosúszó-világbajnokság 100 méteres uszonyos gyorsúszás döntőjét. Ennek a számnak egyébként a világcsúcsát is a „debreceni sellőlány" tartja.A 45.16 másodperces rekordot a tavalyi Világjátékokon állította fel, most Belgrádban 46.33 másodperccel csapott célba.Ugyanebben a számban Varga Krisztina szintén bejutott a döntőbe, ahol az ötödik helyet szerezte meg.A 400 méteres felszíni úszás döntőjében két magyar volt érdekelt: a bombaformában lévő Bukor Ádám és Mozsár Alex. Bukor végül 2 perc 58.22 másodperccel ért célba, ezzel újabb aranyérmet szerzett, Mozsár negyedikként zárt.A Stadler Bence, Halmin Matthew, Varga Krisztina, Senánszky Petra alkotta kvartett is dobogóra állt Belgrádban, miután a 4X100 méteres mix uszonyos gyorsváltó a harmadik lett. Az aranyérmet az oroszok szerezték meg az ukránok előtt.– összegzett az első nap után Kókai Dávid, a Debreceni Búvárklub uszonyosúszó szakosztályvezetője.Magyarország így két arannyal és egy bronzzal az éremtáblázat második helyéről várja a folytatást. Az éremtáblázat élén az oroszok találhatók, a harmadik helyet pedig Ukrajna birtokolja.