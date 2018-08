Úszó-Eb: Késely Ajna második 800 gyorson, negyedik a vegyesváltó, két világcsúcs, két magyar döntős szombaton

A skót nagyvárosban zajló multisport kontinensviadal szombati napján a 200 méter pillangó első elődöntőjében Kenderesi volt érdekelt, az olimpiai bronzérmes versenyző nagyszerű hajrával, a délelőttinél (1:54.91) valamivel rosszabb idővel, 1:55.16-tal ért célba. "Kontrollálni szerettem volna a mezőnyt, aztán a végén nagyot hajrázni, jól sikerült. Az 1:55-ös iramhoz kapcsolódik egy 28.5-ös hajrá, ilyet még nem is úsztam utolsó ötven méteren. A döntőben ugyanakkor Kristófot nehéz lesz kontrollálni, hiszen nagyon elmegy az elején, ha lőtávolon belül tudnék maradni, akkor lenne esélyem" - mondta Kenderesi, aki egyértelműen kijelentette, elégedett lenne az ezüsttel.



Milák a második előfutamban ugyancsak rosszabb időt úszott, mint délelőtt, ugyanakkor 1:55.38-cal szintén futamgyőztes lett és simán jutott a döntőbe. "Most direkt visszavettem, elég jó volt ez, kicsit több levegőt is kaptam. Meg kell szokni ezt a délutáni úszást, mert más a környezet, mint általában. A döntőben nyerni akarok" - mondta Milák.



Száz méter gyorson Németh a kilencedik idővel vágott neki az elődöntőnek, s 48.48 másodperccel összesítésben harmadik helyen ment tovább. A 18 éves Németh elmondta, kissé meglepődött, hogy ezzel az idővel bekerült a fináléba, mivel edzőjével azt beszélték, hogy közel 48 másodperces idővel lehet majd odaérni. Hozzátette, a döntőben az országos csúcs (48.26) megdöntése a célja. Kozma Dominik 49.05-tel 13. helyen lett, szerinte ebben ezúttal ennyi volt.



Sztankovics Anna 100 méter mellen 1:08.05 perces egyéni csúccsal jutott az elődöntőbe, ahol nem tudta megismételni ezt a teljesítményt, 1:08.49-es idővel 15. helyen zárt.





A Helsinkiben rendezett junior Európa-bajnokságon öt aranyérmet nyert Késely a második, a címvédő Kapás pedig az ötödik idővel jutott a fináléba. A várakozásoknak megfelelően a rajt után az esélyesek közül a német Sarah Köhler és az olasz Simona Quadarella diktálta a tempót, Késely szorosan mögöttük úszott, Kapás pedig némileg lemaradva negyedikként fordult rá a táv második felére. Hatszáz méter után úgy tűnt, az olaszt nem lehet megszorongatni, Késely pedig magabiztosan tempózott a második helyen. Az utolsó száz méterre biztossá vált, hogy Késely második lesz, Kapás viszont elfáradt, így ötödikként csapott célba. A fiatal ezüstérmes elmondta, rengeteg üzenet kapott a döntő előtt, ami óriási erőt adott neki és már a rajt előtt érezte, hogy jól fog úszni. Megszületett az első magyar érem a Glasgow-ban zajló multisport Európa-bajnokság úszóversenyein: Késely Ajna szombaton 800 méter gyorson második helyen végzett. A mindössze 16 éves magyar versenyző 8:21.91 perces ifjúsági Európa-csúccsal csapott célba az olasz Simona Quadarella mögött. A címvédő Kapás Boglárka 8:26.32-vel ötödik lett.A Helsinkiben rendezett junior Európa-bajnokságon öt aranyérmet nyert Késely a második, a címvédő Kapás pedig az ötödik idővel jutott a fináléba. A várakozásoknak megfelelően a rajt után az esélyesek közül a német Sarah Köhler és az olasz Simona Quadarella diktálta a tempót, Késely szorosan mögöttük úszott, Kapás pedig némileg lemaradva negyedikként fordult rá a táv második felére. Hatszáz méter után úgy tűnt, az olaszt nem lehet megszorongatni, Késely pedig magabiztosan tempózott a második helyen. Az utolsó száz méterre biztossá vált, hogy Késely második lesz, Kapás viszont elfáradt, így ötödikként csapott célba. A fiatal ezüstérmes elmondta, rengeteg üzenet kapott a döntő előtt, ami óriási erőt adott neki és már a rajt előtt érezte, hogy jól fog úszni.

Volt egy pont, ahol azt éreztem, hogy nagyon fáj, és milyen jó lenne, ha már vége lenne, akkor jutott eszembe, mennyien szurkolnak nekem, ami olyan erőt adott, hogy össze tudtam szedni magamat"





Hozzátette, edzője, Turi György 8:23-as időt "írt elő neki". Kapás Boglárka elmondta, nagyon örül neki, hogy legalább egy magyar felkerült a dobogóra. Saját teljesítményével kapcsolatban megjegyezte, 400 méternél érezte, hogy ez most nem lesz olyan jó. - mondta Késely, aki külön megköszönte a lelátón helyet foglaló olimpiai bajnok Gyurta Dániel biztató üzenetét.Hozzátette, edzője, Turi György 8:23-as időt "írt elő neki". Kapás Boglárka elmondta, nagyon örül neki, hogy legalább egy magyar felkerült a dobogóra. Saját teljesítményével kapcsolatban megjegyezte, 400 méternél érezte, hogy ez most nem lesz olyan jó.

A skót nagyvárosban zajló multisport kontinensviadal szombati napján a 200 méter pillangó első elődöntőjében Kenderesi volt érdekelt, az olimpiai bronzérmes versenyző nagyszerű hajrával, a délelőttinél (1:54.91) valamivel rosszabb idővel, 1:55.16-tal ért célba. "Kontrollálni szerettem volna a mezőnyt, aztán a végén nagyot hajrázni, jól sikerült. Az 1:55-ös iramhoz kapcsolódik egy 28.5-ös hajrá, ilyet még nem is úsztam utolsó ötven méteren. A döntőben ugyanakkor Kristófot nehéz lesz kontrollálni, hiszen nagyon elmegy az elején, ha lőtávolon belül tudnék maradni, akkor lenne esélyem" - mondta Kenderesi, aki egyértelműen kijelentette, elégedett lenne az ezüsttel. Milák a második előfutamban ugyancsak rosszabb időt úszott, mint délelőtt, ugyanakkor 1:55.38-cal szintén futamgyőztes lett és simán jutott a döntőbe.



"Most direkt visszavettem, elég jó volt ez, kicsit több levegőt is kaptam. Meg kell szokni ezt a délutáni úszást, mert más a környezet, mint általában. A döntőben nyerni akarok" - mondta Milák.



Száz méter gyorson Németh a kilencedik idővel vágott neki az elődöntőnek, s 48.48 másodperccel összesítésben harmadik helyen ment tovább. A 18 éves Németh elmondta, kissé meglepődött, hogy ezzel az idővel bekerült a fináléba, mivel edzőjével azt beszélték, hogy közel 48 másodperces idővel lehet majd odaérni. Hozzátette, a döntőben az országos csúcs (48.26) megdöntése a célja.



Kozma Dominik 49.05-tel 13. helyen lett, szerinte ebben ezúttal ennyi volt. Sztankovics Anna 100 méter mellen 1:08.05 perces egyéni csúccsal jutott az elődöntőbe, ahol nem tudta megismételni ezt a teljesítményt, 1:08.49-es idővel 15. helyen zárt.



A brit Adam Peaty világcsúccsal nyert 100 méter mellen. A hazai közönség kedvence 57.00 másodperces idővel csapott célba, ezzel a riói olimpián felállított 57.13-as rekordját adta át a múltnak. A 23 éves Peaty tavaly a budapesti világbajnokságon 50 méteren kétszer javított világcsúcsot.



Kenderesi Tamás a legjobb idővel, Milák Kristóf pedig második helyen jutott fináléba 200 méter pillangón, míg Németh Nándor 100 méter gyorson lett döntős.

Eredmények



női 800 m gyors

Európa-bajnok: Simona Quadarella (Olaszország) 8:16.35 perc

2. KÉSELY AJNA 8:21.91

3. Anna Jegorova (Oroszország) 8:24.61

..5. KAPÁS BOGLÁRKA 8:26.32

férfi 100 m mell

Európa-bajnok:

Adam Peaty (Nagy-Britannia) 57.00 mp - világcsúcs

2. James Wilby (Nagy-Britannia) 58.54

3. Anton Csupkov (Oroszország) 58.96

Korábban



A Tollcross Parknál zajló verseny délelőtti programja a férfiak 100 méteres gyorsúszó számával kezdődött, kilenc előfutamot rendeztek, a 4x100-as döntőben pénteken negyedik, tavaly vb-bronzérmes magyar váltó mind a négy tagja rajthoz állt: Holoda Péter egyéni legjobbjától (48.87) jócskán elmaradva, 49.96 másodperccel futamában a negyedik, összesítésben a 33. lett. Kozma Dominik és Bohus Richárd azonos futamban kapott helyet, előbbi 49.11-gyel a negyedik, utóbbi 49.71-gyel a nyolcadik helyen csapott célba. Kozma a 12. helyen továbbment, Bohus a 24.-ként fejezte be.

Az orosz Kliment Kolesnyikov is világcsúccsal nyert 50 méter háton. A mindössze 18 éves versenyző 24.00 másodperces idejével négy századot faragott a brit Liam Tancock 2009-es rekordjából. Ez volt a második világcsúcs a skót nagyvárosban, ugyancsak szombaton a hazai közönség kedvence, Adam Peaty 100 méter mellen úszta minden idők legjobbját. Eredmények:Negyedik lett a Milák Kristóf, Németh Nándor, Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna összeállítású 4x200 méteres vegyes gyorsváltó. A délelőtti előfutamban még Holló Balázs, Grátz Benjámin, Jakabos Zsuzsanna és Verrasztó Evelyn képviselte a magyar színeket, Sós Csaba szövetségi kapitány azonban a fináléra már egy erősnek tűnő négyest nevezett be, ennek köszönhetően bemutatkozott a kontinensviadalon a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka is.A világversenyek történetében első ízben megrendezett versenyszám döntőjében a nem sokkal korábban még 200 méter pillangón fináléba jutott Milák kezdett és hatodik helyen váltotta Némethet, aki pillanatok alatt a harmadik helyre jött fel. Ekkor ugrott vízbe először az Eb-n Hosszú és megtartotta a harmadik pozíciót Jakabosnak: ő sokáig "dobogón tartotta" a magyar stafétát, de az 1-es pályáról nem láthatta, hogy az 5-ösön a britek óriási hajrába kezdtek, így végül negyedikként csapott célba. Milák Kristóf rendkívül csalódott volt, mint elmondta, 1:47 percen belül szeretett volna úszni, ehhez képest több mint egy másodperccel volt rosszabb. "Egyszerűen elizgultam a dolgot, arra számítottam, hogy bealtatnak az elején és otthagynak a második százon" - tette hozzá.: Kliment Kolesnyikov (Oroszország) 24.00 - világcsúcs2. Andrei-Robert Glinta (Románia) 24.553. Shane Ryan (Írország) 24.64: Németország (Jacob Heidtmann, Henning Mühlleitner, Reva Foos, Annika Bruhn) 7:28.43 perc2. Oroszország 7:29.373. Nagy-Britannia 7:29.724. MAGYARORSZÁG (MILÁK KRISTÓF, NÉMETH NÁNDOR, HOSSZÚ KATINKA, JAKABOS ZSUZSANNA) 7:31.19

Nincsen ritmusom, nincs olyan technikám, amivel végig tudnám úszni a százat, négyszer indultam meg"

- értékelt továbbra is elégedetlenül Kozma.



A magyarok közül utolsóként Németh Nándor következett, nagyon erősen kezdett, de a második 50-en kicsit visszaesett, 48.93-as idejével azonban így is biztosan, a kilencedik eredménnyel jutott az elődöntőbe.

Reméljük, hogy ebben még van, hiszen tegnap a váltóban jobbat mentem"

- fogalmazott Németh. Női 100 méter mellen Sztankovics Anna egy századdal megjavította egyéni csúcsát, 1:08.05-ös idővel a 11. helyen került a középdöntőbe, Sebestyén Dalma viszont önmaga legjobbjától (1:08.87) jócskán elmaradva, 1:10.21-gyel csak a 35. lett.



Magyar szempontból egyértelműen az Európa-bajnokság legizgalmasabbnak a férfi 200 méter pillangó küzdelmei ígérkeztek, hiszen ebben a számban minden idők tíz leggyorsabb úszója között három magyar név is szerepel: Cseh László 2008-ban Pekingben úszott országos csúcsa (1:52.70) Michael Phelps világrekordja (1:51.51) mögött a második, őt egyetlen századdal követi az idei debreceni ob-n mutatott teljesítményével (1:51.72) Milák Kristóf, a 8. pedig Kenderesi Tamás, aki riói olimpián szerzett bronzérme alkalmával úszott 1:53.62-es időt. Mellettük ott volt még Biczó Bence, aki ennek a számnak a 2010-es ifjúsági olimpia bajnoka és kétszeres Eb-ezüstérmese, közülük ugyanakkor csak ketten juthattak tovább az elődöntőbe.



Kenderesi és Biczó egymás mellett úszott a második előfutamban: végig ők diktálták a tempót, és el is vitték az első két helyet: előbbi 1:54.91-gyel, utóbbi 1:55.86-tal zárt. Őket Cseh László követte, s a 14-szeres Európa-bajnok klasszis ugyan megnyerte futamát, de az 1:55.91-es idővel végül csak a negyedik magyar lett. Utolsóként Milák Kristóf lépett rajtkőre, 150 méterig még Cseh Európa-csúcsát is könnyedén verte, és utána ugyan a "vonal kicsit elment tőle", de így is hatalmas előnnyel, a legjobb idővel lépett tovább. "

Ez nagyon rossz volt, ilyen időt úszni délelőtt nagyon gyenge. Még azt sem mondom, hogy mérges vagyok, egyszerűen nem ment. Ez már a második versenyem, ahol nem megy, pedig a felkészülésem talán az egyik legjobb volt"

- értékelt csalódottan Cseh László.



Kenderesi Tamás elmondta, nagyon ideges volt a futam előtt, tudta jól, hogy kőkeményen kell majd mennie, noha a délelőtti előfutamban ehhez nincs hozzászokva.



Milák Kristóf hangsúlyozta, nem figyelte a többiek eredményét, beállt a saját iramára:

Azért ez egy elég jó idő"

- tette hozzá mosolyogva, miután 1:54.17-tel csapott célba annak ellenére, hogy kisebb betegséggel küzd.



Női 50 méter háton Burián Katalin a 25. lett (28.94), Ilyés Laura viszont nem indult el. A 4x200 méteres vegyes gyorsváltó Holló Balázs, Grátz Benjámin, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn összeállításban hetedik helyen jutott a döntőbe - kilenc induló közül -, az esti fináléban viszont ennél várhatóan jóval erősebb csapattal ugranak majd medencébe a magyarok