Úszás - Európában meghatározó a Győr SCITEC Open

A SCITEC-ről

A SCITEC NUTRITION az elmúlt 20 évben Európa egyik vezető sport-táplálékkiegészítő márkájává fejlődött kiváló ízeinek, egyszerű használhatóságának és számos innovatív megoldásának köszönhetően. Prémium minőségű termékeit több mint 90 országban fogyasztják elsősorban sportolók és az aktív, egészségtudatos életmód követői. A legszigorúbb élelmiszerbiztonsági követelmények betartásával készülő étrend-kiegészítők és vitaminkészítmények egyenletesen kiemelkedő minőségben jutnak el a fogyasztókhoz. A SCITEC NUTRITION minden sportoló elkötelezett támogatójaként így járul hozzá a legjobb teljesítmény eléréséhez és az életminőség javításához. A SCITEC Magyarország a Magyar Olimpiai Csapat hivatalos sport-táplálékkiegészítő szállítója és arany fokozatú támogatója, valamint a SCITEC NUTRITION kapta a 2017-es év európai márkája díjat.

„Nyugodtan mondhatom, hogy európai szinten is az egyik legjobb versennyé nőtte ki magát a győri, ahova még Indiából is érkezik induló. A cikluszáró versenyek közül ez az egyik legnívósabb, a futamokon a nemzetközi szövetség (FINA) által delegált bírók szerepelnek, az itt elért időkkel pedig Európa- és világbajnokságokra lehet nevezni. Tavaly többek között Verrasztó Evelyn és Kapás Boglárka is részt vett a SCITEC Openen, és bár idén ők az Európa-bajnokságot választották, az utánpótlás számára ez egy kiváló lehetőség, hogy megméressék magukat a többek között Dániából, Lengyelországból, Romániából és Svájcból érkező riválisokkal szemben. Biztos vagyok benne, hogy idén is alig lehet majd beférni az uszodába" - mondta Petrov Iván, a Magyar Úszó Szövetség utánpótlás-kapitánya, a Győri Úszó SE vezetőedzője, a verseny főszervezője.A SCITEC Magyarország, mint névadó szponzor idén negyedik alkalommal támogatja a versenyt, és ezt a hagyományt a jövőben is folytatni kívánja.„Rendkívül fontos számunkra ez a verseny és általában az úszósport támogatása is, hiszen a SCITEC prémium minőségű táplálék-kiegészítővel rendkívül jól tudjuk segíteni a versenyzők egyéni felkészülését, fejlődését. A tiszta, doppingmentes sport elkötelezett támogatójaként, Európa egyik legfejlettebb élelmiszerbiztonsági rendszerét hoztuk létre, így sportolóink kemény munkáját minden esetben a legjobb minőségű, biztonságos termékekkel segítjük. Az utánpótlás korosztály támogatását kiemelten fontosnak tartjuk, ezért is nagy öröm számunkra, hogy a fiatalok, a jövő reménységei ilyen szép számmal indulnak az idei SCITEC Openen" – emelt ki Szász Máté, a SCITEC Magyarország közép-európai kereskedelmi igazgatója.A versenyen szerda délután 400 m vegyesen, valamint női 800 és férfi 1500 m gyorson már érmeket osztottak, de az igazi „nagyüzem" csütörtök délelőtt indul be, és egészen szombat estig tart.