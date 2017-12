Úszás - A győri Jakabos Zsuzsanna nem indul az EB-n

A szerdán rajtoló koppenhágai rövidpályás Európa-bajnokságon immár teljesen végleges a magyar úszók programja: a Royal Arenában kedden délután megtartott technikai értekezlet volt az utolsó alkalom, amikor még pénzbüntetés terhe nélkül le lehetett húzni indulókat az előzetesen megadott nevezési listáról.A legrosszabb hír Győrből érkezett: Jakabos Zsuzsanna csípőbecsípődése nem jött rendbe annyira, hogy a csapat után utazzon, azaz végül 31 fővel áll rajthoz a magyar válogatott az EB-n.Mivel az úszók többsége a számokat november közepén-végén adja meg, ilyenkor általában biztosra mennek, és beírják az összes szóba jöhető távot – abban a tudatban, hogy a rajt előtti utolsó napon, amikor már pontosan érzik, miként sikerült a felkészülés, adott esetben leiratkozzanak egy vagy több számról (viszont újat már nem lehet felvenni a programba).Nos, ami a magyar csapatot illeti, a korábban kiadotthoz képest akad néhány változás. Hosszú Katinka kihagyja a 400 méteres gyorsúszást, azaz végül is nyolc számra koncentrál majd Koppenhágában (immár nyilvános: 50, 100, 200 hát, 100, 200, 400 vegyes, 100, 200 pillangó). Ezekben tán a 100 pillangó kivételével mindegyikben aranyesélyes, hiszen vezeti az európai ranglistákat (400 vegyesen az előtte álló Mireia Belmonte nem indul), egyedül 100 pillangón tűnik jobbnak a világrekorder és címvédő Sarah Sjostrom – egy biztos, ezen a távon és 100 vegyesen szédületes csata várható Európa két legjobb úszónője között.Bernek Péter címvédőként a 400 gyorsra és európai ranglistavezetőként a 400 vegyesre fókuszál, a 200 hátat és a 200 gyorsot elengedte. Gyurta Gergely szintén a 400 vegyes érmeit vette célba (ahol délelőtt is keményen kell úszni, hiszen két fiatal, Grátz Benjámin és Holló Balázs is ott lesz a rajtnál), ezért elköszönt a 400 és 1500 gyorstól (ami rögtön másnap következne). Emellett a mezőny legfiatalabbja, Nagy Réka sem indul 400 vegyesen, Dudás Dániel 50 háton, Verrasztó Evelyn pedig 100 gyorson.„Elég népes a konkurencia, ennek ellenére bízom a csapatban: úgy látom, mindenki jól felkészült, van egy sor esélyesünk, azaz szép napok várhatnak ránk – közölte Sós Csaba szövetségi kapitány. – Külön érdeklődéssel figyelem a nyáron felbukkant fiatalok teljesítményét, valamint Kapás Boglárkát és Kenderesi Tamást. Ők az olimpia után tompábbak voltak nyáron, érthető módon, viszont azóta nagyon komolyan feljöttek és kifejezetten jó előérzetem van velük kapcsolatban."