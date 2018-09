US Open - Nadal combsérülés miatt feladta az elődöntőt

Az első helyen kiemelt spanyol Rafael Nadal combsérülés matt feladta az argentin Juan Martin del Potro elleni elődöntőjét, míg a másik ágról a szerb Novak Djokovic könnyedén jutott a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének fináléjába.



Nadal az első játszmát még rövidítésre mentette, ám abban harmadikként rangsorolt riválisa jobban összpontosított. A második szett már egyértelműen Del Potróé volt, miközben a világelső ápolást is kért. Miután ezt a játszmát 6:2-re nyerte a dél-amerikai játékos, Nadal feladta az összecsapást.



A US Openen kétszeres bajnok (2011, 2015) Djokovicnak nem okozott gondot a japán Nisikori Kei, és három játszmában diadalmaskodott. A szerb sztár számára különös téttel bír a finálé, mivel ha győz, az örökranglistán beéri a harmadik helyen álló, 14 Grand Slam-elsőséggel büszkélkedő amerikai Pete Samprast. Az élen a svájci Roger Federer áll húsz sikerrel, és Nadal a második 17-tel.



Eredmények:

férfi egyes, elődöntő:

Del Potro (argentin, 3.)-Nadal (spanyol, 1.) 7:6 (7-3), 6:2-nél Nadal feladta

Djokovic (szerb, 6.)-Nisikori (japán, 21.) 6:3, 6:4, 6:2