Ünnep öt évvel ezelőtt

Néhány nappal ezelőtt, május 12-én múlt öt éve, hogy az ETO legutóbbi bajnoki címét megszerezte az NB I-ben 2013-ban.A kis jubileumról nem feledkezett el a csapat akkori tulajdonosa, Tarsoly Csaba, aki szombaton SMS-ben emlékeztetett több egykori sikerkovácsot és klubikont a nagyszerű eredményre. Így például Szániel Jánost is, aki előbb játékosként, majd elnökként majdnem harminc évig szolgálta az ETO-t.A szurkolók szívéhez különböző okok miatt talán nem áll olyan közel ez az aranyérem, mint a legendás nyolcvanas években születettek, de egy igazi ETO-drukker számára minden siker aranyat ér.Jelen esetben szó szerint is, hiszen a Pintér Attila vezetőedző által dirigált együttes már három találkozóval a bajnokság vége előtt – a Ferencváros legyőzésével – behozhatatlan, tízpontos előnyre tett szert, s ezzel története során negyedszer lett aranyérmes az NB I-ben.Az ETO 30 mérkőzésen 19 győzelmet aratott, 7 döntetlent ért el és 4-szer vereséget szenvedett. A csapat 57 gólt lőtt és 33-at kapott.A bajnokcsapat tagjai a következők voltak: Ahjupera, Aleksidze, Andric, Dina, Dinjar, Djordjevic, Dudás, Farkas, Had, Kalmár, Kamber, Kamenar, Kink, Koltai, Kronaveter, Kvilitaia, Lang, Lipták Z., Matetits, Molnár, Nicorec, Novák, Pátkai, Pilibaitis, Strestík, Svec, Sztanisic, Sztevanovic, Takács, Tokody, Trajkovic, Varga R., Varga T., Völgyi.Közülük többen már csak a hajrában jutottak szóhoz, amikor Pintér Attila több kulcsjátékosát pihentette, de így is a bajnokcsapat tagjainak számítanak.Akkor senki sem gondolhatott arra, hogy két évvel később az ETO-t az ismert okok miatt gazdasági csőd éri, és csak az NB III-ban indulhat.Ha az újabb első osztályú bajnoki cím egyelőre beláthatatlan távolságban is van a győriek számára, a szurkolók azért abban bíznak: az NB I-be jutásra már nem kell olyan sokat várni.