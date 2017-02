Uniqa Sopron: karnyújtásnyira a történelmi 100 ezer ponttól

A közel három évtized során rengeteg nagy csatát megéltünk, felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk, együtt nevettünk, sírtunk szurkolóinkkal. Szereztünk 10 Bajnoki Címet, 6 Magyar Kupa elsőséget, 1998-ban megnyertük a Ronchetti sorozatot, 2009-ben pedig az Euroliga legfiatalabb, 20.7-es átlagéletkorú csapatával bejutottunk a salamancai FINAL4 óriásai közé. Klubunk aranyoldalai most tovább bővülnek!



99920! Minden verseny-sorozatot figyelembe véve itt tartunk jelen pillanatban, és egy kis matematikai művelettel nem nehéz kiszámolni, hogy már csak 80 pontra vagyunk a 100.000. dobott pontunktól! 100.000! Ízlelgessük egy kicsit! Nehéz mérkőzés előtt állunk, de ha tudásunk legjavát tudjuk nyújtani, és az égiek is úgy akarják, aki vasárnap kilátogat a Cegléd elleni bajnokinkra a Novomatic Arénába, az történelmi pillanat részesévé válhat!



VASÁRNAP 18.00 UNIQA SOPRON - CEKK CEGLÉD



Vasárnap 18 órakor az Európa Kupában is remek szezont zárt CEKK Cegléd együttese látogat Sopronba, akik jelenleg az 5. helyet foglalják el a tabellán. Nagy küzdelem várható, de ha jó napot fogunk ki, akár a 100 ezredik történelmi pontunk is megszülethet, melytől 80 pontra vagyunk.



TÖRTÉNELEM



A két klub eddig 21 bajnoki mérkőzést vívott egymással, melyeken egytől-egyig mi diadalmaskodtunk. Legutóbb november közepén 58-64 arányban bizonyultunk jobbnak a hazai és nemzetközi színtéren is nagyon jó évet futó Cegléd otthonában. Azon a mérkőzésen született meg a CEKK elleni 2000. dobott pontunk, mely Yvonne Turner nevéhez fűződött. Mindent egybevéve 2041 ponttal terheltük meg eddig a hálójukat, míg ők 1156-tal a mienkét.



SOPRON-CEGLÉD LEGTÖBB



...pont: Krnjic Sara (172)



...pályára lépés: Licskai Zsófia (11)



...tripla: Jelena Milovanovic (13)



VÁRAKOZÁSOK



Sterbenz László (vezetőedző): Idén nagy fejlődésen ment át ellenfelünk. Megtalálták Nagy- Bujdosóban az eddig hiányzó láncszemet ahhoz, hogy élcsapattá váljanak. Elszántak vagyunk, nem veszíthetünk itthon több meccset már!



Dubei Debóra: Miután a Cegléd kiesett az Európa Kupából, ez az első olyan hét, hogy maximálisan a magyar bajnokságra tudnak koncentrálni. Idegenben szoros meccset játszottunk velük, amelyből mi jöttünk ki győztesen. Biztosan győzni jönnek Sopronba, hiszen vissza akarnak vágni a korábbi vereségükért, mi pedig szeretnénk újra azt a játékot játszani, amit a szezon korábbi részében képviseltünk, a saját stílusunkban, és természetesen meg szeretnénk nyerni a mérkőzést.



Cziczás László (vezetőedző): A Sopron számunkra jelenleg megközelíthetetlen kategória, ők a bajnokság top favoritjai. Mostanában minket az ág is húz, hiszen Katona Szidónia részleges bokaszalag-szakadást szenvedett, valószínűleg ki kell hagynia a találkozót. A hétvégi mérkőzésen ilyen körülmények mellett számunkra a tisztes helytállás is bravúr lenne.



Katona Szidónia: Nagyon készülünk a Sopron elleni meccsre, szeretnénk meghúzgálni az oroszlán bajszát! Tudjuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, Sopronban kiváló játékosok vannak. Cegléden egy szoros és izgalmas meccsen maradtunk alul, de meg fogunk tenni mindent, hogy meglepetést okozzunk. Koncentráltan és okosan kell játszani, akkor baj nem lehet. Reméljük sok ceglédi szurkoló kísér minket el és buzdít a pálya széléről. Kemény meccsre számítok, mindkét csapatnak fontos lenne a győzelem!