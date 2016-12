Uniqa Sopron - Színpadra lép Shenise

Megtörtént Svédországban az Uniqa Sopron játékosának, Binta Drammehnek Pécsen szerzett térdsérülésének diagnózisa. Az MRI felvétel igazolta a félelmet. Binta hátsó kereszt-szalagja elszakadt, a szezon számára ezzel sajnos véget ért.



A fiatal játékos december 27-én visszatér Sopronba. Január elején a klub szervezésében, Magyarországon kerül sor a műtétre, valamint a játékos teljes rehabilitációjára is.



A csapat vezetése nem tétlenkedett, és rögtön nekiállt intézkedni a pótlásáról. Az európai piac nem sok lehetőséget kínált elérhető áron, ezért egy olyan tengerentúli játékos után néztek, akit jól ismertek. Így került képbe az egykori soproni kedvenc, a nálunk történő debütálása óta komoly karriert befutott Shenise Johnson, aki nagy örömünkre elfogadta a szezon végéig szóló ajánlatukat!



Személyében egy rendkívül sokoldalú játékos érkezik.



"Shenise valamennyi külső poszton otthonosan érzi magát, így vele a rotációnk gördülékenyebb lehet, fiatal játékosaink két labdabiztos társ mellett kerülhetnek pályára, nem mellékesen pedig Fegyverneky Zsófi és Yvonne Turner pihentetése is megoldódhat. Tudni kell azonban, hogy ebben a felállásban, az Euroligában valamelyik tengerentúli légiósunk pihenőre kényszerül majd. Vállaljuk ezt a helyzetet, hiszen nem szerettünk volna pótcselekvésnek tűnő játékost igazolni a jelenleg rendkívül szűkös európai piacról. Sterbenz László vezetőedzőnk fejében készen áll a terv és engem ez megnyugvással tölt el" - nyilatkozta Török Zoltán ügyvezető, megvilágítva a döntés hátterét.



A rendkívül közvetlen Shenise Johnsont minden bizonnyal nem kell bemutatni klubunk szurkolóknak, hiszen a soproni publikum nagy kedvence volt. Sőt, kijelenthetjük, hogy az is maradt a távozása után is. Most pedig visszatér oda, ahol Európa felfigyelt kivételes képességeire!