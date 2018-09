Újra motorra ült a győri versenyző, aki hónapokig feküdt a Petz-kórházban - videó, fotók

Törnek a csontok



A motokrossz világklasszisai sem ússzák meg pályafutásukat csonttörés nélkül, gyakran van tapasztalatuk a fájdalom elviselésében. A fiatal gyirmóti versenyzőnek eddig 13 törése volt évtizedes pályafutása alatt.

"Sérülés soha nem jön jókor, remek felkészülés volt mögöttem, amikor. Viszonylag rövid időn belül túlléptem a történteken, kár rágódni a múlton. Amikor balesetet szenvedtem, szerencsés voltam, hogy nem a fejemre estem, hanem a csípőmre. 16 hétig feküdtem a kórházban, május elején indult a rehabilitáció. Közel négy hónapon át gyógytornáztam azért, hogy augusztus végén újra motorra ülhessek" - kezdte "Mimó".Az első motorozások egyikén a Kisalföld újságírója is ott volt a pannonhalmi motokrossz pályán. Ezen a terepen motokrosszozott először a gyirmóti sportoló 2006-ban, alig hét évesen. "Kedvelem ezt a pályát, itt kezdődött minden. A csúcsformámhoz képest jelenleg fél perccel megyek lassabb köröket Pannonhalmán. Az időeredményeim nem fognak változni hétfőről keddre virradóan. Iszonyatosan sok munkát kell beletennem abba, hogy fokozatosan utolérjem magam. A baleset óta az izmaim elfogytak, az állóképességem rengeteget gyengült.Jelenleg bringás edzéseken szerzem vissza a kondícióm, 45-50 km-eket tekerek országútival. Egyre hangsúlyosabbak az erőnléti edzések, miközben továbbra is járok a 3D Vertical függesztő Plus rehabilitációs központba. Itt azon vagyunk Jámbor Veronika gyógytornásszal, hogy a mozgáskoordinációm a régi legyen, a csípősérülésem pedig rossz emlék. Jó jel, hogy megvan a türelmem a teljes felépüléshez" - folytatta Varga Imre."Mimó" 2016-2017-ben egyeduralkodó volt Magyarországon saját kategóriájában, MX2-ben. A felnőtt hazai motokrosszosok közül is csak ketten-hárman voltak nála gyorsabbak.A gyirmóti sportoló a borzalmas baleset után (25-30 méteres ugratón robogott át, 5-6 méter magasban volt, amikor fejjel elkezdett előre fordulni) a tanulmányaiban is lemaradt, de a vizsgákat így is teljesítette."Ha szépen fejlődöm, szintfelmérőnek indulok az egyik szezonzáró magyar futamon októberben. Jövő tavasszal pedig ott szeretném folytatni, ahol idén március végén voltam, az esés előtt. Magyar bajnoki címért harcolni és minél több profi nemzetközi versenyen indulni" - búcsúzott a peresztegi HTS Team tagja.