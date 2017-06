Újoncként a mezőny első felében végeztek

Nagy volt az öröm tavaly nyáron Mosonmagyaróváron, amikor feljutott az NB II-be a nagy múltú együttes. A kék-fehérek számára döcögősen indult a szezon a másodosztályban, mígnem a Budaörs legyőzése hozta meg a fordulatot számukra. Aztán a Szolnok felett aratott idegenbeli 4–0-s siker adta meg a lelki pluszt a játékosoknak a bajnoki folytatáshoz. Szép győzelmeket elérve az időközben Credobusra keresztelt együttes az utolsó 10 fordulóban nem kapott ki és végül az előkelő hatodik helyen zárta a tavalyi évet. Mindössze négypontos hátrányban volt az NB I-be jutást jelentő negyedik helytől.„Ősszel beleugrottunk az ismeretlenbe, ízlelgettük az NB II-t és a saját kárunkon tanulva egy idő után jöttek is a szép eredmények – kezdi Király József, aki a bajnokság utolsó két meccsét leszámítva az idényben a csapat vezetőedzője volt. – Az elején sokan kiesőjelöltnek tartottak bennünket, ehhez képest már az őszi idény végére bebiztosítottuk az NB II-es tagságunkat. Ezzel túl magasra is tettük a lécet a további szereplésünket illetően és talán ezért jelenthetett néhányaknak csalódást a bajnokság végi kilencedik helyezésünk. Biztos vagyok benne, hogy egy kis idő elteltével azok is büszkék lesznek majd erre a teljesítményre, akik most csalódásként élték meg ezt."

Egy jónak mondható téli felkészülés után tavasszal a hatodik helyről folytatta a Mosonmagyaróvár és a szereplése a második körben valóban jelentősen elmaradt a korábbi időszakétól.„Szerintem az egész bajnokságot egyben kell értékelni, a harmincnyolc meccset nem lehet szakaszokra szétválasztani – folytatja a volt vezetőedző.– Hosszú távon az erőviszonyok kiegyenlítődnek, bennünket mint újoncokat is megismert a mezőny. Ha boncolgatjuk a szereplésünket, akkor elmondható: amíg ősszel bravúros győzelmeket arattunk, addig tavasszal ezek elmaradtak, sőt, a kötelezőket sem tudtuk hozni, az egy-egy pontokkal pedig nem sikerült előrelépni. A sok mérkőzés alatt kijött, hogy nálunk rövid volt a kispad, amíg tavaly alig hátráltattak bennünket eltiltások és sérülések, addig tavasszal ez már nem így volt. És ezt már nem bírtuk el. Utólag azt mondom, télen két-három játékossal kellett volna erősíteni ahhoz, hogy nagyobb legyen a versenyszellem, a variációs lehetőség és folytassuk a korábbi sikersorozatot."Király József azt mondja, az egész csapatot dicséret illeti az elmúlt évért, de Laki Balázst külön meg kell említeni 12 góljáért és azért, hogy az utóbbi évek legjobb produkcióját nyújtotta. Tavasszal már ő sem volt annyira gólerős.A bajnokság hajrájában a kívülállók számára váratlan fordulat történt, két fordulóval a vége előtt Király Józsefet felállították a középmezőnyben tanyázó együttes kispadjáról.„Az okokról nem akarok beszélni, ez csak az elnökre, Drescher Ottóra és rám tartozik – említi Király József. – De nincs bennem rossz érzés a történtek ellenére sem. Mivel nincs pro licences edzői képesítésem, az a döntés született, hogy jövőre más irányítsa a csapatot. Örülök neki, hogy két évet eltölthettem az MTE 1904 kispadján. Úgy érzem, sikerült élni a lehetőséggel és megháláltam a bizalmat. Becsülettel, szívvel-lélekkel elvégeztem a rám bízott feladatot. Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki velem dolgozott és persze a családomnak, amely a nehéz időszakban is mellettem állt. Elhagyom Mosonmagyaróvárt és azt kívánom, a csapat valósítsa meg a célokat és legalább olyan eredményeket érjen el, mint velem tette."