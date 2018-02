Újabb mosonmagyaróvári győzelem - 27 gólos siker a Csurgó ellen

Szép számú közönség előtt léphettek pályára a csapatok, és ezt a hazaiak jó játékkal hálálták meg. A Mosonmagyaróvár az első félidőben földbe döngölte ellenfelét. Az óvári védelem remekül zárt és Scholtz Andrea is jól védett, elől pedig futószalagon jöttek a gólok.



A Csurgó a játék minden elemében elmaradt a Mosonmagyaróvártól, nem csoda, hogy első félidő 24-4-es hazai előnnyel zárult. A játék képe a folytatásban sem változott számottevően. Az óvári előny tovább nőtt, igaz a védekezés már nem volt tökéletes.



Hazai oldalon többen is jól szálltak be a játékba, így például a két szélső Töpfner Alexandra és Tóth Melinda is meggyőzően teljesített. Az EU-FIRE Mosonmagyaróvár végül sima, 42-15-ös győzelmet aratott és továbbra is vezeti az NB I/B Nyugati csoportját.



EU-FIRE Mosonmagyaróvár – Csurgói NKC 42-15 (24-4)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 850 néző

Jv.: Babity, Balogh



MKC: SCHOLTZ – KOVACSICZ 6, Gyimesi 2, Horváth B. 4, Farkas 2, Kopecz 3, Hajtai 3. Csere: Dányi (kapus) Tilinger 4 (2), Ivanics 1, Bardi 1, TÖPFNER 4, TÓTH M. 5, Lozsi 3, Bízik R 4 (1). Vezetőedző: Bognár Róbert



Csurgó: Kiss O. - Szeder, Ilyés 3, Vágó, Szandai 2 (1), Áy 2, Molnár B. Csere: Tóth I., Telkes (kapusok), Raczkó, Mihályi 6, Szijártó 1 (1), Füstös 1, Cserpán. Vezetőedző: Molnár Ferenc



Kiállítások: 8 perc ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/3 ill. 3/2



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: "Az első félidő nagyon tetszett. A lányok élvezték a játékot és küzdöttek egymásért. Szenzációs volt a védekezésünk, Scholtz Andrea remekül védett és támadásban is kihasználtuk az ellenfél hibáit. A második félidőben több lehetőséget adtam az új igazolásunk Ivanics Dórának és a fiatal Szalai Zsuzsannának, ezért is hasznos volt ez a mérkőzés. Jó felfogásban játszottunk. Mi az ilyen jellegű találkozókon is odatesszük magunkat, így pedig a rangadókon is élesebbek leszünk."