Újabb bravúrra készülve - Brazília-Mexikó 16 órától élőben

Sorra hullanak el a favoritnak tartott válogatottak a 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokságon: Németország a csoportból sem jutott tovább, a spanyolok és az argentinok pedig a nyolcaddöntőben búcsúztak a tornától. A címvédő kiesésében nagy szerepe volt annak a Mexikónak is, amely most az ötszörös világbajnokkal néz szembe a negyeddöntőért, Javier Hernandezék ugyanis a csoportkör első fordulójában megléptek a Nationalelfet, és 1-0-s győzelmet arattak. Nem érkeznek ugyanakkor a legjobb előjelekkel erre a meccsre, mivel a svédektől egészen simán kaptak ki 3-0-ra, viszont mivel a németek is kikaptak, így két győzelemmel továbbjutottak a csoportjukból.



A braziloknak ha nehezen is indult a világbajnokság, a Svájc elleni döntetlent követően Costa Ricát és Szerbiát is kapott gól nélkül győzték le - igaz, előbbi ellen a 90 perc letelte után szerezték mindkét góljukat. Ami a selecaót illeti, Douglas Costa izomsérülése miatt elképzelhető, hogy nem kap szerepet Mexikó ellen, és minden jel arra utal, hogy Marcelóra sem számíthat Tite: a brazil szövetségi kapitánynak persze így is elég komoly merítési lehetősége van, bár talán pont a szélsőhátvéd poszt az, amivel nincs igazán elárasztva Brazília. Ha Mexikó azt a könnyed és lendületes játékot tudja hozni, ami Németországnak sem ízlett igazán, akkor az ötszörös világbajnok sem néz könnyed délután elé, ha viszont Neymaréknak igazán megy a játék, akkor Mexikó is élhet át kellemetlen pillanatokat. Várható kezdőcsapatok: Brazília: Alisson - Danilo, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis - Casemiro, Paulinho - Coutinho, Willian, Firmino - Neymar.

Mexikó: Ochoa - Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo - Herrera, Guardado - Layún, Carlos Vela, Lozan - Javier Hernandez.