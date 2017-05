Újabb bajnoki pontokat zsebelt be az ETO

A K&H női kézilabda liga 24. fordulójában a Győri Audi ETO KC csapata az Alba Fehérvár KC otthonában lépett pályára. Kissé akadozó első félidőt követően a második játékrészre elkapták a fonalat a győriek, végül hétgólos győzelmet arattak idegenben, így újabb két ponttal térhetnek haza - írta közleményében a csapat.Végeredmény: 28-35A győriek a következő sorral álltak fel a kezdéshez: Puhalák, Amorim, Elghaoui, Görbicz, Mörk és Bódi, a kapuban Kiss.A hazai csapat első gólját Ishitate szerezte, Mörk és Bódi válaszolt (1-2).Ishitate becselezte magát a hatosig, újabb találatot jegyezhetünk a neve mellett. Mörk büntetőt harcolt ki, be is lőtte (2-3).Bandelier és Groot góljai következtek, majd Lavko egymás után két büntetőt is értékesített (5-4).Amorim becselezte magát a hazaiak hatósáig és Herr hálójába bombázott– Mendy kétperces kiállítást kapott, majd újabb Amorim-találat következett, méghozzá saját kilenceséről, üres kapuba.Lavko átlövésből talált be, Mörk góljával ismét vezet a Győr (6-7).Ishitate egyenlített, Mendy előnyhöz juttatta csapatát. Bandeliert kiállították a játékvezetők védekezésben elkövetett szabálytalankodásért, Görbicz büntetőt értékesített (8-8).Ishitate és Puhalák találatait Bódi lerohanás-gólja követte, miután védekezésben labdát szerzett. Ishitate ismét beverekedte magát a győriek hatosáig és újabb gólt szerzett– Ambros Martin időt kért a mérkőzés 14. percében, 10-10-es állásnál.Szépen kidolgozott támadás végén Groot talált be, majd Bódi következett lerohanásból (10-12).Amorim találatára Mendy válaszolt, Májer Groot visszarántásáért két percre a kispadra kényszerült– időt kért az FKC. Groot találatával háromgólos a vendégek előnye nyolc perccel a félidei szünet előtt.Gjorgjijevska góljára Mörk válaszolt, majd ismét Gjorgjijevska talált be (13-15).Amorim beugrásból, Mörk kilenc méterről bombázott Herr kapujába – négygólos gólkülönbség Görbiczék javára négy perccel az első játékrész vége előtt.Szemfüles fehérvári labdaszerzést követően Mendy talált be, Amorim válaszolt (14-18).Puhalák lerohanásból befutott a falba, Amorimtól kapott labdából újabb gólt szerzett. Groot találatával hatra nőtt a győri előny, több gól már nem született a félidőben.Félidei eredmény: 14-20Puhalák lerohanás-góljával kezdődött a második félidő, majd büntetőt lőhetett az FKC, amit Lavko értékesített– Amorim kétperces kiállítást kapott.Mendy labdát szerzett és saját térfeléről talált be az üres győri kapuba.Groot góljával ismét hat a különbség (16-22),Amorim és Mörk tovább növelték a vendégelőnyt (16-24).Amorim ziccerből talált be, Bódi szélről magabiztos kézzel értékesítette helyzetét – tízgólos győri vezetés a második félidő kilencedik percében (16-26).Mörk megállíthatatlan, átlövésből majd büntetőből talált be. Mayer majd Tilinger faragott a Fehérvár hátrányán, Görbicz átlövésből volt eredményes. Tilinger neve mellett újabb találatot jegyezhetünk, Görbicz lerohanásból válaszolt, csapata harmincadik gólját szerezve (19-30).Amorim beállóból, Lavko büntetőből eredményes, majd Görbicz és Hársfalvi góljai következtek– időt kért a hazai csapat (20-33).Bő tíz perccel a vége előtt fiatalított az ETO, pályán Hudák, Pál és Szilovics. Tilinger találatára Pál takarásból, test mellett elengedett bombával válaszolt (21-34).Lavko és Mendy szépített, majd Mendy labdaszerzésből kétszer is eredményes volt (25-34).Hudák találatára Tilinger válaszolt, Májer kétperces kiállítást kapott Sziloviccsal szembeni védekezéséért. Hajduch is bemutatkozott szélről, Mendy átlövésből talált be Binó kapujába (28-35),a mérkőzésen több gól nem született.Végeredmény: 28-35

Nagyon köszönöm a fehérvári csapatnak a mérkőzést, az első félidőben sok problémát okoztak nekünk. Sokan azt gondolhatták, hogy könnyebben vesszük ezt a mérkőzést, de sérültjeink is vannak, viszont nagyon örülök, hogy játékosaim mosollyal az arcukon játszottak, élvezték a játékot. Az utolsó két mérkőzésen még mindig van célunk, szeretnénk úgy befejezni a szezont, ahogy elkezdtük, mosollyal az arcunkon. Nagyon szeretném megdicsérni fiataljaink egész éves munkáját, keményen megdolgoznak minden egyes percért, amit a pályán tölthetnek, rengeteget segítenek nekünk.

Azt kértem a csapatomtól, hogy a győri védelmet törjük fel. Az első félidő utolsó utolsó perce és a második félidő első tíz perce egyértelműen a Győré volt, nem tudtunk válaszolni a gyors emberek akcióira, de lerohanásból sok gólt lőttünk. Volt tartása a csapatnak, ennek nagyon örülök, felszabadultan játszottunk.

Szerencsére nagyon jól sikerült a szezon, igaz a Magyar Kupát nem így terveztük, de nekünk, fiataloknak az is hatalmas élmény, hogy a világ legjobbjai között játszhatunk. Remélem, hogy mi is minél többet tudunk majd segíteni az elkövetkező időszakban a csapatnak és levetkőzzük az izgalmat, ami azért még sokakon látszott.

Úgy gondolom az első húsz percben jól játszottunk, utána megnehezítette a dolgunkat a Győr. Mindenképp pályára akartam lépni ma, annak ellenére is, hogy sérült a kezem, hiszen már az is hatalmas élmény volt, hogy a Bajnokok Ligája győztessel mérkőztünk meg.