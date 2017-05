Új vezetőedző a Gyirmót élén

Kép forrása: gyirmotfc.hu

Molnár Lászlóval ma egy + egy éves szerződést kötött a sportszervezet.A szlovákiai magyar szakember, Molnár László mögött nagyon komoly labdarúgó karrier áll, hiszen többszörös szlovák bajnok és játszott a csehszlovák és a szlovák válogatottban. Edzőként pedig a legmagasabb képesítéssel, tehát a PRO Licenccel rendelkezik, amelyet 2003 – ban szerzett meg - olvasható a klub honlapján

Molnár László kapusként, több mint 300 szlovák első osztályú mérkőzésen szerepelt. 1982 – ben a Plastika Nitra csapatában kapta az első profi szerződését, ahol hat évig védett. Ezután egy évig a ZVL Zilina, majd 1989 és 1994 között az Inter Bratislava kapusa volt, ahol két bajnoki címet szerzett. Innen Kassára szerződött és az FC Kosice csapatával is kétszeres szlovák bajnok lett. Ezekkel a csapatokkal pedig játszott a Bajnoki Ligája és az UEFA kupák selejtezőiben is. Négyszer jelölték Szlovákiában az Év Csapatába és 1995 – ben második helyen végzett az Év Játékosa sorozatban. A szlovák válogatottban 24 alkalommal kapott helyet és egy alkalommal még a csehszlovák nemzeti tizenegy kapuját is védte.