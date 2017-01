Új lendületet ad a magyar tornának

Sóvágó Lajos az elmúlt 26 évben Angliában dolgozott, több külföldi edzővel közösen építette fel a ’90-es évektől kezdve az angol tornát a mai szintre. Tevékenykedett a felnőtt- és az ifjúsági válogatott mellett, az edzőtovábbképzések, az úgynevezett World Class-program első számú konzultánsa volt, és egyetemi tanárként a jelenlegi Brit Torna Szövetség teljes vezetését tanította.



– Nagyon sok edző és versenyző nőtt fel azon a szisztémán, amelyet Angliába vittem. Magyar szempontból külön érdekes lehet, hogy Berki Krisztián ellenfeleinek, Louis Smith-nek és Max Whitlocknak a trénereit is én képeztem, a mentoruk voltam. Gyakorlatilag a kilencvenes évektől kezdve több kollégámmal együtt az angol torna felemelkedésén dolgoztunk. Az angol férfiak ma már csapattal az abszolút élvonalhoz tartoznak és több olimpiai aranyérmük is van.



Sóvágó alakította ki a tornászok leedsi központját és a klub teljes, egymásra épülő utánpótlásrendszerét, így Angliában 14 egyesület vette át ugyanezt a szisztémát. A tornaösztöndíj bevezetése is a nevéhez fűződik. A leedsi torna most a riói olimpián ért a csúcsra, ahol a Sóvágó által kialakított rendszerben felnőtt Nile Wilson bronzérmes lett nyújtón.



A szövetségi kapitány angliai munkája előtt a KSI és a korábbi Újpesti Dózsa vezetőedzője volt, és az olimpiai 8. helyezett Hidvégi Vid trénere a tornász angliai egyetemi tanulmányai alatt.



– Úgy gondoltam, mindenképpen megpályázom a posztot, hiszen óriási tapasztalatom van és a lelkiismeretem akkor lesz nyugodt, ha ezeket átadhatom a magyar tornának. Gál Csaba segíti a munkámat, aki Romániában számos olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érem megszerzéséhez hozzájárult. Már megkezdtük a felkészülést a válogatott kerettel az Európa-bajnokságra, a fiúk nagyon keményen dolgoznak, rendkívül jó hangulatban. Nem titkolom, az a célunk, hogy a férficsapat bekerüljön a legjobb tizenkettőbe és ott legyen a tokiói olimpián, ehhez persze rengeteg munka vár mindenkire. Most elsősorban az összetettre koncentrálunk, így az áprilisi kontinensviadalig a válogatott nagy része nem vesz részt Világkupán, hiszen ott csak egy-egy szeren van hangsúly, természetesen más versenyen indulunk. Január végén a tatai edzőtáborban folytatjuk a felkészülést.



Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Berki Krisztián, aki csak lólengésben érdekelt, már indul az első, februári melbourne-i Világkupán, mint ahogy a szintén a lólengésre hangsúlyt fektető, Világkupa-2. Kállai Zoltán is.

Mint ismeretes, a Magyar Torna Szövetség elnöksége a tornászok női és férfi szövetségi kapitányi posztjára még tavaly írt ki pályázatot, mivel 2016. december 31-én az eddigi megbízatások lejártak. A benyújtott kandidálások alapján a MATSZ elnöksége férfi szövetségi kapitánynak Sóvágó Lajost nevezte ki. A korábbi kapitány, Kovács István nem pályázott, a jövőben kiemelten Berki Krisztián felkészítésével foglalkozik a sikeres tokiói olimpiai kvalifikáció és az azt követő eredményes olimpiai szereplés érdekében.



Sóvágó Lajos

Berki Krisztián lovon a legerősebb, de a jövőben a magyar válogatott az összetettre koncentrál.