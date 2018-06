Új fogadási lehetőségek és innovatív megoldások a vb-re

A nemzeti lottótársaság keddi budapesti sajtótájékoztatóján Braun Márton vezérigazgató felelevenítette, a 70 esztendős totó létrejöttével az volt a cél, hogy támogassák az 1948-as londoni olimpiára utazó csapat felkészülését. Kitért rá, hogy világbajnokságra első alkalommal 1954-es, a magyar ezüstéremmel zárult svájci tornára lehetett fogadni Magyarországon.



Cselovszki Zoltán általános vezérigazgató-helyettes emlékeztetett, a labdarúgó-vb az egyik legkiemeltebb és legnézettebb sportesemény a világon.



"Az újítások nemcsak a világbajnokság alatt nyújtanak majd többletlehetőséget, ezeket a jövőben is fenn fogjuk tartani" - mondta.



Ismertette, országszerte hat helyen, két fővárosi és négy vidéki helyszínen várják kitelepített központokban a szurkolókat televíziókkal, önkiszolgáló terminálokkal és különböző szórakozási lehetőségekkel.



Megemlítette, hogy a világbajnokságra több, szurkolóknak szóló kiadványt készítettek, így megjelent többek között a "Futballra fel!".



A fogadók kényelmét szolgáló innovációk közül Cselovszki Zoltán kiemelte a Tippmix TV megújítását, az országszerte az értékesítési pontokon elérhető felületen az M4 Sport és a Duna TV adásaihoz feliratok és extra játéklehetőségek társulnak. A csütörtöktől aktív platformon ezeken túl olyan eseményeket is közvetítenek, amelyek eddig nem voltak elérhetők Magyarországon. Jövő hétfőtől pedig a Tippmixen, a Totón és a Góltotón is biztosítanak önkiszolgáló fogadási lehetőségeket.



A húszesztendős Tippmixen és az ötéves TippmixPrón is számos új fogadási lehetőség és akció lesz elérhető, lehet majd tippelni többek között pontos gólszámra, szögletszámra is. A Tippmixpróhoz kötődve lesz elérhető az Orosz játszma online nyereményjáték, amelyen utazást lehet nyerni korábbi vb-helyszínekre. Emellett elindul az Edzők ligája nevű online menedzserjáték, amelyen saját álomcsapatokat állíthatnak össze a vállalakozó szelleműek. A keddtől elérhető lehetőséggel virtuális és valódi ajándékokat lehet majd nyerni. A játékhoz a korábbi magyar szövetségi kapitány, Dárdai Pál rövid videoüzenetekben ad majd tippeket a játékosoknak.



Kemecsei György Tippmix-szakértő elmondta, a 2014-es vb-döntő volt a legfogadottabb hazai esemény. Hangsúlyozta, tavaly november óta lehet fogadni a vb győztesére, emellett lehet tippelni a gólkirályra, a csapatok szereplésére, illetve a legtöbb, illetve legkevesebb gólt szerző együttesekre is.



A fogadók eddigi tippjei szerint a brazilok a legesélyesebbek, hajszállal megelőzve a címvédő németeket. Rajtuk kívül a spanyol, illetve a francia együttest tartották eddig leginkább képesnek a győzelem kiharcolására a hazai fogadók.



Ismertette, a gólkirályi címre leginkább Neymart tartják esélyesnek a magyar tippelők, megelőzve Lionel Messit, Antoine Griezmannt és Cristiano Ronaldót.



Kiemelte, a mérkőzések előtt közel száz fogadási lehetőség lesz, míg négy éve harminc volt. Meg lehet játszani például a szögletek számát, hogy páros vagy páratlan számú gól esik-e a találkozón, illetve hogy tizenegyesekkel dől-e el egy kieséses összecsapás végkimenetele. Újításként hasonló számú élő fogadási lehetőség is várja a tippelni vágyókat.



Kemecsei György rámutatott: a 2006-os vb-n 1,6 milliárd forintot nyertek a magyar sportfogadók, négy évvel később 4,3, 2014-ben pedig 10,7 milliárd forintot fizetett ki a tornához kapcsolódóan a lottótársaság, míg a 2016-os Európa-bajnoksággal összefüggésben 11,5 milliárd forint volt össznyeremény.



A július 15-ig tartó világbajnokságnak 11 orosz város 12 stadionja ad otthont.