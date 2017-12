Új edzővel, új és visszatérő játékosokkal vág neki 2018-nak a Győr Sharks

Ketten távoznak a csapattól. Rácz Balázst Budapestre, míg Horváth Gergelyt Amsterdamba szólította az élet. Balázs 16 éves kora óta volt az egyesület tagja, Geri az elmúlt 4 évet töltötte a csapatnál. Mind a ketten meghatározó alakjai voltak a Győr Sharks-nak, akik a magyar élmezőnyben is megállták a helyüket. Bali a Gorillaz csapatában folytatja, míg Geri az Amsterdam Crusaders egyesületében próbálja szerezni majd a yard-okat.



Egy magyar kiválóság igazolt az egyesülethez. Szabó Dániel 15 évesen kezdett el amerikai futballozni az Újpest csapatában, a HFL kivételével minden bajnokságban pályára lépett már. A 19 éves, 198cm és 115kg-os OT az U19-es válogatott eddigi összes mérkőzésén is szerepelt. Dani nagyon motivált és szeretné megmutatni, hogy a legfelsőbb osztályban is megállja a helyét. Isten hozott minálunk!



2018-ra ismét csapathoz igazolt Arthur P. Brown. Arthur az idei HFL szezon végén érkezett, és sajnos csak 2 mérkőzésen tudott pályára lépni. A középiskolai évek alatt főleg RB és OLB poszton játszott, míg az egyetemen Wr-ként gyűjtötte a yard-okat aktuális csapatának. A 180cm és 100kg-os elkapó megjárta a Minnesota NFL Combine-t és a CFL Carlsbad tryout-ot is, ahol 4,56 alatt futotta a 40 yard-ot. Igazi rutinos játékos, aki nagy segítség lehet a labda mindkét oldalán. Ami a HFL csapat mellett hasonlóan fontos, az az utánpótlás, ahol mint edző számítanak rá 2018 végéig.



Andres Fernandez-zel is hosszabbított a csapat.

Így írnak róla: "Andres az idei HFL-ben WR és FS posztokon erősített bennünket. Igazi "energiabomba", aki jó példát mutatva mindenben az élen jár. Ő csapatunk messze leggyorsabb és legmozgékonyabb embere, akit idén is nehéz volt tartani az ellenfeleknek. A pályán kívül is sokat köszönhettünk neki, hiszen az egész idei évet Győrben töltötte, mint az utánpótlásunk egyik edzője. Igazi szerethető egyéniség, akinek szakmai tudása is sokat jelent számunkra. Rá szintén, a HFL szezonon túl is, 2018 végéig számítunk."



2015 után jövőre újra Kanadai irányító fogja vezetni támadókat a HFL-ben, Cody Enman személyében. Édesapja CFL-es és NFL-es csapatokkal is dolgozott együtt, aminek köszönhetően már elég fiatalon kapcsolatba került a sportággal, amit 6 éves kora óta űz. Középiskolába Torontóba járt, ahol máig fent álló rekordot tart passzolt TD-ban. Egyetemre a korábbi irányítóhoz, Cory-hoz hasonlóan a St. Francis Xavier University-re járt. Cody az egyetem elvégzése után Torontóban, majd Spanyolországban játszott. Edzői tapasztalatokkal is rendelkezik, amit Andreshoz és Arthurhoz hasonlóan, az utánpótlás-nevelésben szeretnének kamatoztatni. Korábbi

edzői szerint igazi vezér egyéniség, aki kitűnő munkamorállal van megáldva.



Az egyik legfontosabb hír pedig, hogy új szakmai vezetővel vágnak neki a következő évnek. Az egyesület vezetését a kaliforniai Troy Baker veszi át.

Középiskolai és egyetemi évei alatt támadó és védő fal poszton játszott. Edzőként a Trinity Presbyterian School, Butte College, Oklahoma Panhandle University, Evangel University és legutolájra a Kentucky Christian University-n volt RB, OL illetve DT edző. Európai tapasztalattal is rendelkezik, vezető edzője volt a Lura Bulls-nak, a Zürich Renegades-nek és a Bienna Jets-nek is. Vezetésével a Lura Bulls bajnokságot nyert, míg a Renegades és Jets támadó és védő fala jelentős javulást ért el, illetve mint offensive coordinator megkétszerezte a szerzett pontokat az előző évekhez képest.

Troy vezetésével remélhetőleg megújul a szakmai rész is minden korosztályban, és a remények szerint egy sikeres 2018 elé néz az egyesület.