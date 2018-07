U18-as atlétikai Eb - Megnyitották a viadalt, 50 ország versenyzői Győrben - fotók

A szerda esti megnyitó képei:

A kontinensviadal szerdai sajtótájékoztatóján Dobromir Karamarinov, az európai szövetség (EAA) alelnöke elmondta, hogy míg két éve Tbilisziben, az első U18-as Eb-n még csak 923 sportoló versenyzett, addig most 1063-an neveztek.Gyulai Márton, a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkára azt emelte ki, hogy ezzel a versennyel Magyarország az első az európai szövetség 51 tagországa közül, ami minden elérhető atlétikai kontinensviadalnak volt rendezője, s "erre nagyon büszkék vagyunk". A terv az, hogy 2023-ban atlétikai világbajnokságot rendezzen Magyarország, erre minden esély meg is van - hangoztatta.Az MTI-nek arról is beszélt a főtitkár, hogy a magyar sportolók jó eredményeket érhetnek el. Az atlétikában jelenleg az U18-as korosztály az első, melyben a sportolók megmérethetik magukat világversenyen. Gyulai szerint a magyar indulók számára fontos, hogy ne arra koncentráljanak elsősorban, hogy itt érjék el életük legjobb eredményét, mert a cél nem a kiégés, hanem a pozitív élmények gyűjtése, a motiváció megtartása, hogy tovább maradjanak a pályán.Az EAA vezetőségének magyar tagja jelezte, javasolni fogja az európai szövetségnek, hogy 2020-ban az olaszországi Rietiben sorra kerülő Eb már ne négy-, hanem öt-, vagy hatnapos legyen, mert a mostani program ennyi résztvevővel nagyon sűrű.Borkai Zsolt, Győr polgármestere hangsúlyozta, hogy egy év után ismét fiatal versenyzőket lát vendégül a város, hiszen tavaly rendezték a 14. nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF). Hozzátette: szeretnék, ha a sportolók jól éreznék magukat a megyeszékhelyen.