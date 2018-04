U16: újabb 2-1-es siker Montenegró ellen

A magyar csapat nagy lendülettel kezdte a találkozót, Komáromi már a 7. percben veszélyeztetett. 18 méteres lövésen nem sokkal kerülte el a montenegrói kaput. A 14. percben egy kavarodás után Burzi elé került a labda, aki 17 méterről tüzelt. Akovic először védett, majd a kipattanót is magához ölelte. A 26. percben aztán egy ártatlan szituációt követően Montenegró megszerezte a vezetést. Markovic végzett el egy jobb oldali szögletet, amit egyből kapura csavart, Megyeri pedig a gólvonalon túl fogta meg a labdát. 0-1



A szünetben hármat is cserélt Preisinger Sándor, és ennek rögtön meg is lett az eredménye. A második félidőre beálló Németh András tekert középre egy bal oldali szögletet, és bár középen többen is érkeztek, a labda érintés nélkül vágódott a hosszú sarokba. 1-1



A 63. percben megint a Genk játékosa került helyzetbe. Németh 18 méterről eleresztett bombája a keresztlécen csattant. Ekkor még nem jött össze a fordítás, de három perccel később már igen. Egy szép magyar támadás végén László hozta kihagyhatatlan helyzetbe Molnárt, aki 13 méterről gyönyörűen lőtt a bal alsóba. 2-1



A mérkőzés végére még egy montenegrói lehetőség maradt. Janjic lépett ki üresen, de a próbálkozása nem talált kaput, így a magyar U16-os válogatott másodszor is legyőzte Montenegrót, - most is 2-1-re - ráadásul ezúttal hátrányból fordítva.



A most még az U16-os válogatottban szereplő játékosok ősztől már az U17-es korosztályban bizonyíthatnak. A magyar csapatra szeptember 30. és október 6. között Európa-bajnoki selejtező vár, ahol Románia, Szerbia és Litvánia lesz az ellenfél.



Magyarország U16 – Montenegró U16 2-1 (0-1)

Mosonmagyaróvár, 100 néző



Magyarország U16: Megyeri – Balogh, Kata (59. Ominger), Bekker, Burzi (59. Szalay Sz.), Buna (59. Godányi), Horváth M., Török (40. Mester), Major (40. Németh A.), Komáromi (40. László D.), Molnár R. Edző: Preisinger Sándor

Gólszerzők: Németh András (41.), Molnár Rajmund (66.), ill. Markovic (26.)



Preisinger Sándor, szövetségi edző: „Sajnos nem azt játszottuk, amit szerettünk volna. Sok volt a technikai hiba, és néhányan egy kicsit dekoncetráltak is voltak. Van még hová fejlődnünk, de ez ilyen fiatal játékosoknál természetes. Örülök annak, hogy meg tudtuk fordítani a mérkőzést, mert megmutatta azt a csapat, hogy fejben nagyon erős. Mentálisan sokat fejlődtük, ez volt az egyik legfontosabb hozadéka ennek a két meccsnek. A montenegrói játékosok fizikálisan keményen voltak, pozitív, hogy a srácok erre is jól reagáltak."