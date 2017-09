Triatlon - Egy hetet pihen, és Hawaiiról álmodik Poór Brigitta

Poór Brigitta



A magyar triatlonistának ez sorozatban a harmadik Világkupa-futam-győzelme, de az EB-arany mellett összesítésben végül két ponttal lecsúszott a VK-elsőségről.„El sem hiszem, hogy sikerült újból nyernem. A múlt hétvégén tizenhárom év után olimpiai távon is versenyeztem és negyedik helyen értem célba. Ezt óriási csalódásnak éltem meg, még ha tudtam is, hogy csak felkészülési verseny, egy jó edzés az utolsó futamra. Nagyon fáradtan, de annál motiváltabban érkeztem ki Dániába.Fantasztikus közeg fogadott bennünket. Az úszást sajnos nagyon elszúrtam, de kerékpáron magamra találtam. Nagyon sok erőt kivett belőlem az üldözés, hiszen két és fél perc hátrányt kellett ledolgoznom. Mikor utolértem a brit versenyzőt, picit megpihentem, majd próbáltam leszakítani. Ez nem sikerült, de nem aggódtam, bíztam benne, hogy talán a futáson jobb leszek nála. A váltózónából kiindulva rögtön az élre álltam, és sikerült már az első kilométeren előnyt kiharcolnom és megnyernem a versenyt. Az összetett győzelem azonban nem sikerült. A rám eső feladatot, miszerint a romániai tereptriatlon Európa-bajnokságot követő összes VK-futamot meg kell nyernem, nem gondoltam volna, de teljesítettem. A továbbiak már csak a szerencsén múltak. Majdnem összejött, két ponttal maradtam csupán el, amivel a sorozat több mint húszéves történetének legszorosabb végjátékát produkáltuk. Most egy hét pihenő következik, bízom benne, hogy ez alatt az egy hét alatt eldől, utazhatok-e az október végi, hawaii világbajnokságra" – nyilatkozta a Győrben élő Poór Brigitta