Triatlon - A győri Poór Brigitta nagy álma Hawaii

Poór Brigitta 2015 és 2016 után zsinórban harmadszor tudott nyerni a máltai idénynyitón.

Poór Brigitta nyerte az XTERRA European Tour szezonnyitó versenyét Máltán. A Merida Maraton Team-CST és a Megathlon SE Győrben élő versenyzőjének sorozatban harmadszor is sikerült megnyernie az európai szezonnyitónak számító máltai futamot.A 1,5 km úszás után a győri sportoló a negyedik helyen lépett partra. A kerékpáros számban erősnek számít, ennek megfelelően már a 28 km-es táv első harmadában az élre állt. Sikerült magabiztos előnyt szereznie az őt üldözők előtt, amit a végső, 11 km-es futáson is sikerült megtartania. Ezzel a tavalyi összetett győztese 2015 és 2016 után idén is győzelemmel kezdi a szezont.

Poór Brigitta így nyilatkozott a versenyről: „Ez volt az első versenyem a szezonban. Nagyon ideges voltam a rajt előtt. Mindenképpen szerettem volna jól szerepelni. A szervezők sokat változtattak a kerékpárospályán. Sokkal nehezebb, még sziklásabb lett. Nagyon kellett figyelni, mert veszélyes volt. Szerencsére ha nem is ment minden tökéletesen, de sikerült harmadszor is nyernem Máltán."Poór Brigitta 2 óra 25 perc 1 másodperc alatt teljesítette a távot, a második cseh Helená Erbenová ideje 2:28.44, míg a harmadik helyen végzett brit Nicole Waltersé 2:37.31 volt.Poór Brigitta elmondta: az európai sorozat 15 versenyből áll, legközelebb három hét múlva Cipruson áll rajthoz a versenyző.„Előzetesen úgy kalkulálunk, hogy nagyjából tíz versenyen tudok indulni. Ha ezeken jól szerepelek, akkor az elég lehet arra, hogy az összetettben is az élen végezzek, ami természetesen megint komoly fegyvertény lenne" – folytatta a triatlonista, aki a szezonra Malagában készült fel.„Három és fél hetet tudtam kint tölteni Spanyolországban, ami rendkívül hasznosnak bizonyult. A korábbi években mindig elindultam az andalúziai hatnapos mountain bike versenyen, idén azonban ez kimaradt, de végül is nem lett belőle gond, enélkül is jól sikerült a felkészülésem" – tette hozzá Poór Brigitta, aki gőzerővel készül a European Tour állomásai mellett az Európa-bajnokságra is, mely július végén lesz Romániában.„Ami még nagy álmom, hogy újra ott legyek a világbajnokságon, mely minden évben Hawaiin van október végén. Kétszer, 2010-ben és 2011-ben sikerült részt vennem a vb-n, azóta azonban nem volt erre lehetőségem, elsősorban anyagi okok miatt. Ha sikerülne szponzort találni, akkor ott is bizonyíthatnék" – mondta bizakodva a sportoló, aki gyakorlatilag a pénzdíjaiból fedezi a versenyzést, a két egyesület közül, melyek színeiben indul, az egyik a technikai hátteret – kerékpár, sisak, szemüveg, ruha, cipő és ami kell a triatlonhoz – biztosítja, a másik anyagiakban nyújt támogatást, de szükség van azért a győzelmekért járó pénzösszegekre is.