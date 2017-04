Triatlon - A győri Poór Brigitta Cipruson is győzött

A Győrben élő versenyző jól alkalmazkodott a körülményekhez.

Az XTERRA European Tour ciprusi állomásán a viharos körülmények miatt a szervezőknek változtatniuk kellett. Az óriási hullámok miatt nem engedték a versenyzőket a vízbe, így gyakorlatilag duatlon lett a triatlonversenyből.Az úszás helyett egy kör, azaz öt kilométer futással kezdtek a versenyzők, majd a kétszer 18 km-es kerékpározás után még két kör (10 km) futás várt az indulókra. Poór Brigitta annak ellenére, hogy aligha szereti a duatlonversenyeket, jól kezdett, kis előnnyel elsőnek váltott kerékpárra. A kifejezetten nehéz, körönként 515 méter szintemelkedést tartalmazó sziklás terepen a magyar versenyző tovább tudta növelni az előnyét az őt üldöző francia lány előtt. A 10 km-es futást a sziklás, homokos terepen már magabiztosan kezdhette meg a fiatal sportoló, aki végül megismételve máltai sikerét Cipruson is az élen végzett.

Végeredmény



1. Poór Brigitta, 3:02.54 óra

2. Morgane Riou (francia)

3:13.19 ó, 3. Cecilia Jessen (svéd), 3:23.15 ó.

„A verseny napjának reggelén óriási szélvihar támadt. Mikor tekertem ki a verseny helyszínéhez, már láttam, hogy óriásiak a hullámok, ami azért sem szerencsés, mert nagyon sziklás ott a part. Annak ellenére, hogy a ritmusomhoz szükségem van a kezdő úszásra, emiatt nem is szeretem a duatlont, nem bántam, hogy a szervezők lefújták az első számot. Így kicsit nehezen kezdtem az elején, kellett pár száz méter, mire belelendültem a futásba, de egész jól haladtam. Sikerült tizenkilenc perc alatt futnom az első öt kilométert ezen a bokatörős, sziklás, majd homokos terepen. Ezzel elsőnek mentem ki bringázni. Az emelkedőket igyekeztem meghúzni, de a lejtőkön nem kockáztattam, nem szerettem volna elesni. Így is elég jól tudtam növelni az előnyömet. A végső, 10 kilométer futás már kifejezetten jólesett, és örülök, hogy a győzelem is meglett. Ciprusról a hét második felében utazom Athénba, hiszen az XTERRA Greece futammal folytatódik a sorozat" – értékelte a versenyt Poór Brigitta.