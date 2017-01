Tragédia ünnepek idején - Megyénkben is játszott 33 éves focista, aki Németországban halt meg

Egy Németországban nemrégiben készült családi fotón balról a második ifj. Láncos Ferenc.

Belegondolni is szörnyű, a meghitt karácsonyi ünnepeket a megváltoztathatatlan gyász váltotta fel nemrég Láncos Ferenc családjában. A fiatal, korábban több megyebeli csapatban is szereplő játékos december 22-én hunyt el Németországban.Édesapja, aki korábban szintén labdarúgó volt, nem érti, miért sújtotta őket ez a tragédia.Erős volt, soha nem volt komolyabb baja. Sajnos tavaly augusztusban agyvérzést kapott. Nagyon megijedtünk, de akkor még megmentették az életét az orvosok" – meséli a megtört édesapa.

A fiatalember Németországban, Brettenben dolgozott. Szeretett volna jelenlegi párjának és korábbi kapcsolatából született hétéves kislányának minél jobb körülményeket teremteni.„A német kórházban a legjobb ellátást kapta, s úgy tűnt, teljesen felépült. Nagy öröm volt mindegyikünk számára, amikor visszatérhetett dolgozni. Bár ne tette volna, akkor talán nem történik meg a tragédia" – tette hozzá idősebb Láncos Ferenc.„A fiam párja huszadikán telefonált. Azt mondta: nagyon nagy a baj, Feri megint agyvérzést kapott, s kórházba vitték. Heidelbergbe, ugyanoda, ahol korábban meggyógyult. Azonnal kiutaztunk és letaglóztak minket az orvos őszinte szavai. Azt mondta, a fiunk amikor másodszor rosszul lett, tulajdonképpen azonnal meghalt, s már csak a gépek tartják életben. Két nap múlva le is kapcsolták róla... Én még most sem fogtam fel, mi történt, azt hiszem, csak álmodom ezt az egészet, s jó lenne minél előbb felébredni. A fiam csak harminchárom éves volt, korábban a foci volt a szerelme, most már a családjáért, a kislányáért élt."A fiatalember volt csapattársai és edzői gyűjtést szerveztek, hogy így segítsék a családot.„A fájdalom mellett azt is nehéz elviselni, hogy nem tudjuk úgy hazahozatni, ahogy szerettük volna. A hamvasztás is hatalmas összegbe került. Németországban sokkal drágább, mint itthon. Ráadásul nem lehet a hamvakat hazahozni, a német szabályok szerint ez csak egy ezzel foglalkozó cégen keresztül történhet meg. Hallottam róla, hogy a korábbi társak gyűjtést szerveztek. A szállítást megoldjuk, de biztosan lesznek még kiadások. Nagyon jó érzés, hogy így és ennyien segítenek. Ez is azt bizonyítja, mennyien szerették a fiunkat."