Tour de France 2018 - 6. szakasz: Dan Matin nyert a Mur-de-Bretagne-on - fotó

6. szakasz - Dan Martin nyerte a harmadik kategóriás hegyi befutót

A mezőny a 105. Tour de France profi országúti kerékpáros körverseny 6., Brest és Mur-de-Bretagne közötti 181 kilométeres szakaszán 2018. július 12-én. (MTI/AP/Peter Dejong)

Eredmények, 6. szakasz, Brest-Mur de Bretagne, 181 km

1. Dan Martin (ír, UAE Team Emirates) 4:13:43 óra

2. Pierre Latour (francia, AG2R) 1 másodperc hátrány

3. Alejandro Valverde (spanyol, Movistar) 3 mp h.



Az összetett élcsoportja:

1. Greg van Avermaet (belga, BMC) 22:35:46 óra

2. Geraint Thomas (brit, Sky) 3 mp h.

3. Tejay van Garderen (amerikai, BMC) 5 mp h.

5. szakasz - Peter Sagan második szakaszgyőzelme

Eredmény, 5. szakasz, Lorient-Quimper, 204,5 km



1. Peter Sagan (szlovák, Bora-Hansgrohe) 4:48:06 óra

2. Sonny Colbrelli (olasz, Bahrain-Merida) azonos idővel

3. Philippe Gilbert (belga, Quick-Step Floors) a. i.



Az összetett élcsoportja



1. Greg van Avermaet (belga, BMC) 18:22:00 óra

2. Tejay van Garderen (amerikai, BMC) 2 másodperc hátrány

3. Gilbert 3 mp h.

4. szakasz - Fernando Gaviria második szakaszgyőzelme

Eredmény, 4. szakasz, La Baule-Sarzeau, 195 km:

1. Fernando Gaviria (kolumbiai, Quick-Step Floors) 4:25:01 óra

2. Peter Sagan (szlovák, Bora-Hansgrohe) azonos idővel

3. André Greipel (német, Lotto-Soudal) a. i.



Az összetett élcsoportja:

1. Greg van Avermaet (belga, BMC) 13:33:56 óra

2. Tejay van Garderen (amerikai, BMC) azonos idővel

3. Geraint Thomas (brit, Sky) 3 mp h.

3. szakasz - BMC

Eredmény, 3. szakasz, Cholet, 35,5 km, csapatidőfutam: 1. BMC 38:46 perc 2. Sky 4 másodperc hátrány 3. Quick-Step Floors 7 mp h. Az összetett élcsoportja: 1. Greg van Avermaet (belga, BMC) 9:08:55 óra 2. Tejay van Garderen (amerikai, BMC) azonos idővel 3. Geraint Thomas (brit, Sky) 3 mp h.

2. szakasz - Jött Sagan

Eredmény, 2. szakasz, Noirmoutier-en-líIle - Fontenay-le-Comte, 182,5 km:



1. Peter Sagan (szlovák, Bora-Hansgrohe) 4:06:37 óra 2. Sonny Colbrelli (olasz, Bahrain-Merida) azonos idővel 3. Arnaud Démare (francia, FDJ) a. i. Az összetett élcsoportja: 1. Sagan 8:29:53 óra 2. Fernando Gaviria (kolumbiai, Quick-Step Floors) 6 másodperc hátrány 3. Colbrelli 10 mp h.

1. szakasz - Egy kolumbiai első tour-ján: jött és vitte az első szakaszt

Fernando Gaviria, a Quick-Step Floors kolumbiai versenyzője nyerte a 105. Tour de France országúti kerékpáros körverseny első szakaszát, így ő viselheti vasárnap az összetettben élen állónak járó sárga trikót.



A 201 kilométeres szakaszon sprintbefutó döntött, a második helyen a szlovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), míg a harmadikon a német Marcel Kittel (Katyusa-Alpecin) ért célba. Gaviria 2004 óta az első kerékpáros, aki újoncként nyerte meg az első szakaszt a Touron, akkor a svájci Fabian Cancellarának jött össze ez a bravúr. Fotó: MTI Az egyhangú szakaszt a hajrához közeledve előbb egy mezőnybukás tette izgalmassá - szétszakadt az élboly, amelynek kétharmada elveszítette a lendületét -, majd a címvédő brit Chris Froome bukott, és kötött ki a pálya széli mezőn. A 33 éves kerekes - aki már négyszer diadalmaskodott a Touron, ötödik sikerével pedig beállítaná a rekordot és csatlakozna Jacques Anquetilhez, Eddy Merckxhez, Bernard Hinault-hoz és Miguel Indurainhoz - így négy kilométerre a cél előtt közel 400 méteres hátrányt szedett össze az élen haladókhoz képest. Ez a folytatásban még tovább nőtt, végül a szakaszgyőztestől 51 másodpercet kapott. Az esélyesek közül Nairo Quintana a hajrában kapott defektet, így Froome-hoz hasonlóan ő is jelentős, de még a britnél is nagyobb hátrányt (1:15 perc) szedett össze az első szakasz végén. A 201 kilométeres szakaszon sprintbefutó döntött, a második helyen a szlovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), míg a harmadikon a német Marcel Kittel (Katyusa-Alpecin) ért célba. Gaviria 2004 óta az első kerékpáros, aki újoncként nyerte meg az első szakaszt a Touron, akkor a svájci Fabian Cancellarának jött össze ez a bravúr.Az egyhangú szakaszt a hajrához közeledve előbb egy mezőnybukás tette izgalmassá - szétszakadt az élboly, amelynek kétharmada elveszítette a lendületét -, majd a címvédő brit Chris Froome bukott, és kötött ki a pálya széli mezőn. A 33 éves kerekes - aki már négyszer diadalmaskodott a Touron, ötödik sikerével pedig beállítaná a rekordot és csatlakozna Jacques Anquetilhez, Eddy Merckxhez, Bernard Hinault-hoz és Miguel Indurainhoz - így négy kilométerre a cél előtt közel 400 méteres hátrányt szedett össze az élen haladókhoz képest. Ez a folytatásban még tovább nőtt, végül a szakaszgyőztestől 51 másodpercet kapott. Az esélyesek közül Nairo Quintana a hajrában kapott defektet, így Froome-hoz hasonlóan ő is jelentős, de még a britnél is nagyobb hátrányt (1:15 perc) szedett össze az első szakasz végén.

Eredmény, 1. szakasz, Noirmoutier-en-líIle - Fontenay-le-Comte, 201 km:



1. Fernando Gaviria (kolumbiai, Quick-Step Floors) 4:23.32 óra 2. Peter Sagan (szlovák, Bora-Hansgrohe) azonos idővel 3. Marcel Kittel (német, Katyusa-Alpecin) a. i.



A mezőnyre vasárnap a Mouilleron-Saint-Germain és La Roche-sur-Yon közötti 182,5 kilométeres sík szakasz vár. A 105. Tour de France-on a július 29-i, párizsi befutóig 3351 kilométert teljesít a mezőny.

Dan Martin nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny hatodik szakaszát csütörtökön, míg a belga Greg van Avermaet megőrizte első helyét összetettben.A Brestből indult 181 kilométeres etap végét a Mur de Bretagne emelkedője zárta, az Emirates ír kerekese 1,2 kilométerrel a cél előtt indított támadást, ami végül szakaszgyőzelmet ért a számára. Martin 2015-ben ugyanezen az etapon második lett, és 2013 után másodszor nyert szakaszt a Touron.A csütörtöki szakaszon másodikként a francia Pierre Latour, harmadikként a spanyol Alejandro Valverde ért be.A végső sikerre esélyesek nagy része közel azonos lemaradással tekert be, így a sárga trikó maradt Van Avermaetnél, míg az összetett második helyére a brit Geraint Thomas jött vissza. A Giro d'Italián második holland Tom Dumoulin viszont öt kilométerrel a cél előtt defektet kapott, s 53 másodperc hátránnyal ért célba. Leszakadt a hazai közönség előtt versenyző Romain Bardet is, ő 31 másodpercet kapott Martintól.A versenyzőkre pénteken a Fougeres és Chartres közötti 231 kilométer vár. A 105. Tour de France-on a július 29-i, párizsi befutóig 3351 kilométert teljesít a mezőny.Peter Sagan volt a leggyorsabb a Tour de France országúti kerékpáros körverseny ötödik szakaszán szerdán, míg a belga Greg van Avermaet megőrizte első helyét az összetettben.A Lorient és Quimper közötti 204,5 kilométeres etap végi enyhe emelkedőn sprintbefutó döntött, ebben a vasárnapi második szakaszon is diadalmaskodó szlovák világbajnok zárt az élen, az olasz Sonny Colbrelli és a belga Philippe Gilbert előtt.Utóbbi feljött a harmadik helyre összetettben.A versenyzőkre csütörtökön a Brest és Mur de Bretagne közötti 181 kilométer megtétele vár. A 105. Tour de France-on a július 29-i, párizsi befutóig 3351 kilométert teljesít a mezőny.A kolumbiai Fernando Gaviria nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszát kedden, a belga Greg van Avermaet megőrizte első helyét az összetettben.A La Baule és Sarzeau közötti 195 kilométeren egy négyfős szökevénycsoport hosszan haladt a mezőny előtt, amely azzal együtt is utolérte őket az utolsó kilométer előtt, hogy öt kilométerrel a célt megelőzően bukás zavarta meg. A sprinthajrában a Quick-Step Floors kerekese - aki az első etapon is diadalmaskodott - a szlovák Peter Sagant és a német André Greipelt előzte meg az elsőségért.A sárga trikós és riválisai is a mezőnnyel értek célba, így az összetett élcsoportja nem változott.A versenyzőkre szerdán a Lorient és Quimper közötti 204,5 kilométer megtétele vár. A 105. Tour de France-on a július 29-i, párizsi befutóig 3351 kilométert teljesít a mezőny.A BMC volt a leggyorsabb a hétfői csapatidőfutamon, a Tour de France országúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszán, a sárga trikót pedig a belga Greg van Avermaet vette át. A Cholet környéki 35,5 kilométeres távon a BMC mögött a címvédő Chris Froome csapata, a Sky lett a második, harmadikként a Quick-Step Floors zárt. Van Avermaet az első aktuális olimpiai bajnok, aki sárga trikót ölthetett magára a Touron.A versenyzőkre kedden a La Baule és Sarzeau közötti 195 kilométer megtétele vár.Peter Sagan volt a leggyorsabb a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszán vasárnap, és az összetettben élen állónak járó sárga trikót is átvette.A Noirmoutier-en-líIle és Fontenay-le-Comte közötti 182,5 kilométeres sík etapon a sort két kilométerrel a cél előtt bukás szakította meg, ebbe az eddigi éllovas Fernando Gaviria is bekerült, a szakaszgyőzelemre mintegy húszfős bolyból versengtek a sprinterek.A Bora csapat szlovák világbajnoka mögött az olasz Sonny Colbrelli és a hazai közönség előtt szereplő Arnaud Démare zárt, míg Sagan sikerével összetettben is élre állt. A végső sikerre esélyesek Sagannal azonos időt kaptak, mivel a bukás az utolsó három kilométeren belül történt.A versenyzőkre hétfőn a Cholet környéki 35,5 kilométeres csapatidőfutam vár. A 105. Tour de France-on a július 29-i, párizsi befutóig 3351 kilométert teljesít a mezőny

Korábban írtuk





105. Tour de France

Froome-ról decemberben derült ki, hogy a tavalyi Vuelta a Espanán adott egyik mintájában az asztmás rohamok kezelésére és megelőzésére alkalmas szalbutamol magas szintjét, a megengedett érték kétszeresét mutatták ki. Froome ártatlannak vallotta magát, s mivel ügyét sokáig nem zárták le, versenyzési jogát pedig nem függesztették fel, a 33 éves brit bringás elindulhatott a nemzetközi viadalokon, és megnyerte az év első nagy körversenyét, a Giro díItaliát. A nemzetközi szövetség (UCI) hétfőn felmentette a doppingvádak alól Froome-ot, akinek indulásába a szervezők is beleegyeztek. A világ jelenlegi első számú országúti kerekesének - aki már négyszer diadalmaskodott a Touron, s ő a címvédője a legnagyobb presztízsű országúti viadalnak - így lehetősége nyílik kiharcolni a rekordbeállítást jelentő ötödik sikerét. Ezzel csatlakozna Jacques Anquetilhez, Eddy Merckxhez, Bernard Hinault-hoz és Miguel Indurainhoz.David Lappartient, az UCI elnöke arra kérte a szurkolókat, fogadják el a végleges döntést, és ne támadják Froome-ot a viadal alatt.

Hallottam felhívásokat, hogy erőszakos cselekedeteket hajtsanak végre a drukkerek a Tour alatt. Ezek számomra teljesen elfogadhatatlanok"

- tette hozzá. Kiemelte: a versenyzőknek joguk van ahhoz, hogy biztonságos körülmények között tekerjenek. A viadal biztonságáról amúgy 23 ezer rendőr, illetve csendőr gondoskodik.Froome a közelmúltban történelmi triplázást hajtott végre, hiszen a tavalyi Tour és Vuelta megnyerése után májusban győzött az olasz háromhetes viadalon. Márpedig amióta 1995-től a Vueltát a Tour de France után rendezik, még senkinek nem sikerült egymás után mindhárom körversenyt megnyernie. Ezt a remek sorozatot folytathatná tovább, amennyiben felöltené a sárga trikót Párizsban.

Az elmúlt tizenkét hónap a legkeményebb, ugyanakkor leghihetetlenebb is volt pályafutásom során" - szögezte le Froome. - "Sosem álltam még rajthoz a Touron úgy, hogy előtte teljesítettem volna a Girót. Ez teljesen új megvilágításba helyezi az idényemet."

"Nincsenek illúzióim a feladat nagyságával kapcsolatban, de készen állok, s nem is kívánhatnék jobb segítőket magamnak" - utalt csapatára. A Team Sky rendkívül erős sorral - benne Geraint Thomasszal, Egan Bernallal és Michal Kwiatkowskival -, s új mezzel készült a Tour de France-ra: a kardszárnyú delfint megjelenítő szereléssel fontos témára, az óceánok élővilágának megmentésére hívják fel a figyelmet.A Movistar három kihívóval indul, Alejandro Valverde, Nairo Quintana és Froome korábbi segítője, a tavaly negyedik Mikel Landa is megszorongathatja a britet. A csapat rámutatott, előre nem tesznek különbséget a bringások között, az első pihenőnapot követően döntenek majd arról, ki lesz az elsőszámú versenyző.A 2014-ben diadalmaskodó Vincenzo Nibali kihagyta hazai versenyét, az olasz kört, így pihentebb lehet Froome-nál. Rutinja megvan a viadal megnyeréséhez, a Tour mellett kétszer ünnepelhetett a Girón és egyszer a Vueltán. A Cyclingnews szakportálnak adott interjúban leszögezte: a négy évvel ezelőttihez hasonló kiváló teljesítményre lesz szüksége a győzelemhez.

Nincs kétségem afelől, hogy életem legjobb formájában voltam 2014-ben. Remélem idén is hasonlóan jól alakulnak majd a dolgok"

Az út

A 21 etap 3351 kilométerének döntő része francia területen fut, leszámítva a 16. szakasz 15 kilométerét, melyet Spanyolországban tesz majd meg a mezőny. A bringásokra a 9. versenynapon 21,7 kilométeres macskaköves szakasz vár Arras és Roubaix között, míg a július 29-i befutóra a hagyományokhoz híven a Champs-Élysées-n lesz.

A 105. Tour de France országúti kerékpáros körverseny programja



július 7., szombat: 1. szakasz, Noirmoutier-en-líIle - Fontenay-le-Comte, 201 km

július 8., vasárnap: 2. szakasz, Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon, 182,5 km

július 9., hétfő: 3. szakasz, Cholet, 35,5 km, csapatidőfutam

július 10., kedd: 4. szakasz, La Baule-Sarzeau, 195 km

július 11., szerda: 5. szakasz, Lorient-Quimper, 204,5 km

július 12., csütörtök: 6. szakasz, Brest-Mur de Bretagne, 181 km

július 13., péntek: 7. szakasz, Fougeres-Chartres, 231 km

július 14., szombat: 8. szakasz, Dreux-Amiens, 181 km

július 15., vasárnap: 9. szakasz, Arras-Roubaix, 156,5 km

július 16., hétfő: szünnap

július 17., kedd: 10. szakasz, Annecy - Le Grand-Bornand, 158,5 km

július 18., szerda: 11. szakasz, Albertville-La Rosiere, 108,5 km, hegyi befutó

július 19., csütörtök: 12. szakasz, Bourg-Saint-Maurice - Alpe d'Huez, 175,5 km, hegyi befutó

július 20., péntek: 13. szakasz, Bourg d'Oisans-Valence, 169,5 km

július 21., szombat: 14. szakasz, Saint-Paul-Trois-Chateaux - Mende, 188 km

július 22., vasárnap: 15. szakasz, Millau-Carcassonne, 181,5 km

július 23., hétfő: szünnap

július 24., kedd: 16. szakasz, Carcassone - Bagneres-de-Luchon, 218 km

július 25., szerda: 17. szakasz, Bagneres-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan, 65 km, hegyi befutó

július 26., csütörtök: 18. szakasz, Trie-sur-Baise - Pau, 171 km

július 27., péntek: 19. szakasz, Lourdes-Laruns, 200,5 km

július 28., szombat: 20. szakasz, Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette, 31 km, egyéni időfutam

július 29., vasárnap: 21. szakasz, Houilles-Párizs, 116 km

A Tour bajnokai 2008 óta:

2008: Carlos Sastre (spanyol)

2009: Alberto Contador (spanyol)

2010: Andy Schleck (luxemburgi)

2011: Cadel Evans (ausztrál)

2012: Bradley Wiggins (brit)

2013: Christopher Froome (brit)

2014: Vincenzo Nibali (olasz)

2015: Froome

2016: Froome

2017: Froome

- fogalmazott a 33 éves Nibali.A Girón másodikként zárt holland Tom Dumoulin szintén veszélyt jelenthet a címvédőre, míg a kolumbiai Rigoberto Uran várhatóan a dobogóért lehet harcban.Tüdőgyulladása után nem indul a számára hazai viadalon Thibaut Pinot, s a legutóbb ötödik olasz Fabio Aru sem áll rajthoz, miután a rosszul sikerült Giro után inkább a Vueltára koncentrál.A sprinterek versengésének ezúttal is Peter Sagan a legnagyobb esélyese: tavalyi kizárása után javítana a 2012 és 2016 között zöld trikós szlovák kerekes.Egészen biztosan megszakad egy nagyszerű sorozat a Touron: Adam Hansen, a Lotto-Soudal kerekese a 2011-es Vuelta a Espana óta minden háromhetes viadalon végigment, korábban még senkinek nem sikerült sorozatban húsz nagy körversenyt teljesítenie. Ezúttal azonban a 37 esztendős ausztrál bringás nélkül kezdődik meg a Tour, amely Noirmoutier-en-líIle szigetéről rajtol szombaton.