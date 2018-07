Tour de France 2018 - 14. szakasz: Omar Fraille volt a leggyorsabb

Eredmények: 14. szakasz, Saint-Paul-Trois-Chateaux - Mende, 187 kilométer

1. Omar Fraille (spanyol, Astana) 4:41:57 óra

2. Julian Alaphilippe (francia, Quick-Step) 6 másodperc hátrány

3. Jasper Stuyven (belga, Trek-Segafredo) 6 mp h



Az összetett élcsoportja:

1. Geraint Thomas (brit, Sky) 58:10:44 óra

2. Chris Froome (brit, Sky) 1:39 perc hátrány

3. Tom Dumoulin (holland, Sunweb) 1:50 p h.

A Saint-Paul-Trois-Chateaux és Mende közötti 187 kilométeres etapot a spanyol Omar Fraile nyerte, akinek a cél előtt még látványos ünneplésre is volt ideje, miután némileg elszakadt a szökevények csoportjától, és végül hat másodperces előnnyel ért be. A sárga trikót továbbra is a Sky brit versenyzője, Geraint Thomas viseli. Csapattársa, a brit Chris Froome a második, a holland Tom Dumoulin pedig a harmadik összetettben.Vasárnap a Millau és Carcassonne közötti 181,5 kilométer vár a mezőnyre.