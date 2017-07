Története során először győzött a Konföderációs Kupán a német válogatott

Konföderációs Kupa, döntő:



Németország-Chile 1-0 (1-0)

Szentpétervár, 57 268 néző, v.: Milorad Mazic (szerb)

Németország: Ter Stegen - Mustafi, Rüdiger, Ginter - Kimmich, Rudy, Goretzka (Sule, 92.), Hector - Stindl, Draxler - Werner (Can, 79.)

Chile: Bravo - Isla, Medel, Jara, Beausejour - Aranguiz (Sagal, 81.), Diaz (Valencia, 53.), Vidal - P. Hernandez - Vargas (Puch, 81.), Sanchez

gólszerző: Stindl (20.)

sárga lap: Kimmich (59.), Can (90.), Rudy (92.), illetve Vidal (59.), Jara (66.), Vargas (75.), Bravo (91.)



A mérkőzés elején egyértelműen a dél-amerikai csapat játszott veszélyesebben, Ter Stegennek többször is védenie kellett. A chileiek kihagyott helyzetei pedig megbosszulták magukat, ugyanis egy hatalmas védelmi hiba után Werner passzából Stindl guríthatott az üres kapuba. A bekapott gól alaposan megzavarta a Copa America bajnokát, a szünetig hátralévő időben a világbajnok németek akarata érvényesült és növelhették volna előnyüket.



A folytatásban az egyenlítésért küzdő chileiek játszottak fölényben, de a hetvenedik percig a németek viszonylag simán őrizték minimális előnyüket. A hajrára fokozódott a nyomás Ter Stegen kapuján, azonban a befejezésekbe rendre hiba csúszott, vagy a német kapus védett, így ha nehezen is, de a németek megúszták kapott gól nélkül az összecsapást és elhódították a trófeát, amely negyedszer került az aktuális világbajnokhoz. A labdarúgó Konföderációs Kupa eddigi döntői 1992. október 20.: Argentína - Szaúd-Arábia 3-1 (2-0)

gólszerzők: Rodriguez (18.), Caniggia (24.), Simeone (64.), illetve al-Ovajran (65.)



1995. január 13.: Dánia-Argentína 2-0 (1-0)

gólszerzők: M. Laudrup (8.), Rasmussen (75.)



1997. december 21.: Brazília-Ausztrália 6-0 (3-0)

gólszerzők: Ronaldo (15., 28., 59.), Romario (38., 53., 75., a harmadikat 11-esből)



1999. augusztus 5.: Mexikó-Brazília 4-3 (2-1)

gólszerzők: Zepeda (13., 51.), Abundis (28.), Blanco (62.), illetve Serginho (43., 11-esből), Roni (47.), Zé Roberto (63.)



2001. június 10.: Franciaország-Japán 1-0 (1-0)

gólszerző: Vieira (29.)



2003. június 29.: Franciaország-Kamerun 1-0 (0-0, 0-0), aranygóllal

gólszerző: Henry (97.)



2005. június 29.: Brazília-Argentína 4-1 (2-0)

gólszerzők: Adriano (11., 63.), Kaká (16.), Ronaldinho (47.), illetve Aimar (65.)



2009. június 28.: Brazília-Egyesült Államok 3-2 (0-2)

gólszerzők: Luis Fabiano (46., 74.), Lucio (84.), illetve Dempsey (10.), Donovan (27.)



2013. július 1.: Brazília-Spanyolország 3-0 (2-0)

gólszerzők: Fred (2., 47.), Neymar (44.)



2017. július 2.: Németország-Chile 1-0 (1-0)

gólszerző: Stindl (20.)



Összesen:

4: Brazília (1997, 2005, 2009, 2013)

2: Franciaország (2001, 2003)

1: Argentína (1992), Dánia (1995), Mexikó (1999), Németország (2017)