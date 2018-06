Történelmi pontszerzés - Argentína - Izland 1-1

FIFA világbajnokság, D csoport, 1. forduló. Moszkva (Szpartak stadion), 44 ezer néző. Vezette: Szymon Marciniak (lengyel).Caballero – Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico – Biglia (Banega, 54.), Mascherano, Meza (Higuaín, 84.) – Messi, Di María (Pavón, 76.), Agüero. Szövetségi kapitány: Jorge SampaoliHalldórsson – Magnússon, R. Sigurdsson, Árnason, Saevarsson – Hallfredsson, Gunnarsson (Skúlason, 76.) – Bjarnason, G. Sigurdsson, Gudmundsson (Gíslason, 65.) – Finnbogason (Sigurdarson, 90.). Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson.Agüero (19.) ill. Finnbogason (23.)Pontot szerez Argentína ellen Izland! Messinek volt még egy szabadrúgása, de belevágta a sorfalba. Izland története első vébé-meccsén pontot szerez!Messi most jobbal lő kapura, de ez sem találja el Halldórsson kapuját!Öt percet hosszabbít a lengyel játékvezető: teljesen beszorul Izland, de Argentína tanácstalannak tűnik.Végül megtörténik a csere: Finnbogason helyett Sigurdarson.Mascheranónak készítik le lövésre, de Haldórsson magához öleli a középre érkező labdát. Finnbogason görcsöt kap - hát persze, hogy akkor, amikor lecserélnék.Haldórsson újabb bravúrja! Pavón lőtte középre a labdát, nem ért hozzá senki, de a pattogós labda pont így lett veszélyes, az izlandi kapus viszont kitolta oldalra!Messi megint elindul, de most meg a csapattársát találja el. Az utolsó argentin csere, Meza helyett Higuaín a pályán.Szűk tíz perc, Izland még mindig tartja magát, és nem is nagyon érezni az argentinokban, hogy mitől lőhetnének újabb gólt. Messi most elcsavarja, de nem talál kaput.Csere mindkét oldalon: Pavón váltja Di Maríát, Skúlason pedig Gunnarssont. Pavón esik el a védője mellett a büntetőterületen belül, de Marciniak nem ítél újabb tizenegyest.- Fogy Argentína ideje, Izland lelkesedése viszont egy cseppet sem csökken.Messi most jóval távolabbról, szabadrúgásból próbálkozik, de nem talál kaput.Közben cserélt Izland: Gudmundsson valóban nem tudja folytatni, Gíslason a helyén.Halldórsson érzi az irányt, és megfogja Messi tizenegyesét! Marad az 1-1!Magnússon borítja fel a tizenhatoson belül ellenfelét, érthetetlen hiba - büntetőt rúghat Argentína.Gudmundsson marad lent, és úgy tűnik, nem tudja folytatni. Bár tíz emberrel a pályán Izland, Gylfi Sigurdsson így is majdnem megtalálja Finnbogasont, akinek egy picit volt csak hosszú az indítás.Argentin támadások: előbb Messi hámozná át magát négy izlandin is, de nem jön össze neki, majd Agüero lövését blokkolják.Először Sampaoli változtat: Biglia jön le, Banegát küldi be az argentin szövetségi kapitány.Kezezést reklamál Izland, és bizony úgy tűnik, igaza van - bár Salvio kezére ráfejelték a labdát, de most sincs büntető. Bátran játszik Izland, a szünet óta többször is eljutnak az argentin kapuhoz.Otamendi újabb fejese, most Di María szöglete után bólint, de ez is elmegy a kapu fölött.Folytatjuk, nincs csere egyik csapatban sem.Ez volt az első félidő, javarészt Argentína dominált, viszont Izland előtt is adódott két-három komoly helyzet - ebből egyet sikerült értékesíteniük, így 1-1-ről folytatjuk a szünet után.Gylfi Sigurdsson megszerezhette volna a vezetést Izlandnak! Finnbogason vett át egy magas indítást, majd lekészítette az izlandiak játékmesterének, akinek mintegy nyolc méteres, lapos lövését tenyerelte oldalra Caballero - nem sokkal később Gylfi Sigurdsson egy lecsorgót küld kapura kapásból, de ez mellé megy. Egy perc a hosszabbítás.Ez viszont már tizenegyesnek tűnt! Salvio adta volna be, de Ragnar Sigurdsson testéről a kezére pattan - ez sem büntető!- Biglia terül el egy lapos beadás után, de Marciniak határozottan továbbot, pontosabban szögletet int. A videóbíró sem jelez büntetőt - Messi szögletét meg Halldórsson húzza le.Éledezik Argentína a bekapott gólt követően, de Meza beadása nagyon rövid. Izland eddig azt nyújtja, amit ígértek: bátran játszanak, és abszolút méltó ellenfelei az argentinoknak.Bigliának készítik elő egy lövésre, de jó huszonkét méterről fölé tekeri.Messi indítása most nem jó, erről lemarad mindenki. Közben Di María sürgetné kicsit a kirúgást, és adná vissza gyorsan a labdát, Marciniak játékvezető is közbeavatkozik, és megnyugtatja az argentint.Egy szöglet után Otamendi fejelhet, de ezt könnyedén fogja Halldórsson.Megint eladja a labdát Argentína, ezt most megbünteti Izland! Már Bjarnason is belőhette volna, de Caballero jól zárta a szöget, majd a jobbról érkező labda Finnbogason elé kerül, aki közelről már nem hibázik, és egalizál!Újra összecsap Halldórsson és Messi, valószínűleg nem utoljára a mai meccsen: ezt a lövést is megfogja az izlandi kapus.Vezet Argentína! Agüero le tud fordulni egy lövésszerű passzal, majd 11 méterről ballal a léc alá vágja, 1-0.Továbbra is igen magas a meccs irama, bár annyi lehetőség nem alakul ki, mint az elején. Most Messi átlövését Halldórsson öklözi ki.Bjarnason! A meccs eddigi legnagyobb helyzete! Az argentinok nagyot hibáznak a saját tizenhatosuk előtt, eladják a labdát, amire lecsap Izland, végül Bjarnason elé kerül, aki nyolc méterről nem találja el a kaput! Marad a 0-0.Szinte lemásolják az iménti szituációt az argentinok: igaz, Messi most nem balról, hanem a pálya közepéről ívelheti a kapu elé, Tagliafico érkezik és fejel - de ez is elmegy a kapufa mellett. Finnbogason dropból lő el egy labdát, de a kapu fölé küldi.Az első helyet Argentínáé: Messi szabadrúgását tudja megcsúsztatni Otamendi - fejese centikkel megy el a bal kapufa mellett.Izland kezdte a meccset.Elképesztő az argentin névsor, ráadásul a padon is olyan játékosok ülnek, mint Dybala vagy Higuaín. Izland két éve már sokak szívébe belopta magát az Európa-bajnokságon - most kiderül, sikerül-e ismételnie-ezt egy világbajnokságon!Ahogy arról mi is beszámoltunk, nyolca mai meccsen a játékosokat.Köszöntjük olvasóinkat, Argentína is bemutatkozik a világbajnokságon: na meg az az Izland, amelynek ez lesz történelme első világbajnoki mérkőzése. Az izlandi szurkolók már két éve is elkápráztatták a világot, most is megérkeztek már a helyszínre, és rögtön meg is szerettük őket. Ezért!Wilfredo Caballero - Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico - Lucas Biglia, Javier Mascherano - Maximiliano Meza, Lionel Messi, Ángel Di María - Sergio AgüeroHannes Halldórsson - Birkir Savarsson, Sverrir Ingason, Ragnar Sigurdsson, Hördur Magnússon - Jóhann Gudmundsson, Aron Gunnarsson, Emil Hallfredsson, Birkir Bjarnason - Gylfi Sigurdsson - Alfred FinnbogasonAz ellenfelek számára nem bizonyult ideális kezdőpartnernek a dél-amerikai gárda, amely a hat találkozóból ötöt megnyert, és csak a svédektől kapott ki 3-2-re, még az 1934-es vb-n.A vb-újonc izlandiak történetük során nyolcszor mérkőztek meg dél-amerikai riválissal, s ebből hat összecsapást elveszítettek, csak Bolíviát győzték le 1994-ben 1-0-ra, míg 1995-ben 1-1-es döntetlent játszottak Chilével.Az argentinok, akik sorozatban a 12., összesítésben pedig a 17. világbajnokságukon vesznek részt, ezúttal is az ötszörös aranylabdás Lionel Messitől várják "a megváltást". A 31. születésnapját jövő vasárnap ünneplő, negyedik vb-jén szereplő támadó a Barcelonával már minden lehetséges címet begyűjtött és 32 trófeája van, a válogatottal azonban még nem nyert nagy tornát. A 124-szeres válogatott sztár a rajt előtt elmondta: az elért eredménytől teszi függővé, hogy a továbbiakban játszik-e még a nemzeti együttesben.Önmagában ezért is érdemes lenne csapattársainak iparkodniuk, de egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben. Argentína gárdája a selejtezősorozatban csak az utolsó fordulóban biztosította kijutását a vb-re, és a felkészülési időszakban kellemetlen meglepetések érték: novemberben Nigériától (2-4), márciusban pedig Spanyolországtól (1-6) szenvedett súlyos vereséget. Egy kapaszkodója mégis lehet: Messi a két találkozó egyikén sem lépett pályára.A két éve Eb-negyeddöntős izlandiak a horvátokat is megelőzve csoportelsőként végeztek vb-selejtezős csoportjukban, viszont a felkészülésük nem sikerült túl fényesre. Márciusban Mexikótól (0-3) és Perutól (1-3), majd júniusban Norvégiától (2-3) is kikaptak, és csak az utolsó erőpróbán, Ghánával szemben nem maradtak alul (2-2).A D csoport esti mérkőzésén, a Horvátország-Nigéria találkozón is először ütközik meg egymással a két fél. A horvátok vb-n eddig egyszer találkoztak afrikai riválissal, akkor viszont nyertek (Kamerun ellen 2014-ben 4-0-ra). A nigériaiak ugyanakkor amilyen jól kezdtek az európai csapatokkal szemben a vb-ken (négy győzelem és egy vereség), olyan rosszul folytatták a szereplésüket (egy győzelem, egy döntetlen, négy vereség). Európai klubokban meghatározó szerepet betöltő játékosokban egyik oldalon sincs hiány - a mérleg nyelve azért a horvátok felé billen -, s a papírforma alapján a két válogatott az argentinok mögött csak a másik továbbjutó helyért csatázik majd egymással. Szombaton eldől, lépéselőnyhöz jut-e valamelyikük.Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány a négy éve, Brazíliában vb-döntős argentinok elleni szombati mérkőzést megelőző pénteki, moszkvai sajtótájékoztatón kijelentette: csapata készen áll, minden futballistája játszani akar.A kérdések többsége arra vonatkozott, hogy a két évvel ezelőtti Eb-szereplésből - a negyeddöntőig tartó menetelésből - mennyit tanultak, illetve, hogy a mostani csapat erősebb-e az akkorinál."Sok tapasztalatot szereztünk az Eb-n, és azóta is keményen dolgozunk, hogy még jobbak legyünk. Az Európa-bajnokságon jól szerepeltünk, a világbajnoki selejtezőcsoportunkat megnyertük" - szögezte le a szakvezető.Arra az ugyancsak többször elhangzott felvetésre, hogy mivel készül Lionel Messi semlegesítésére, úgy reagált, nincs varázsszere. Ugyanakkor megjegyezte, az argentin válogatott nemcsak Messiből áll, tele van olyan nagyszerű játékosokkal, akik topbajnokságokban szerepelnek kiemelkedően. Mint mondta, csapatként lehet eredményt elérni, már eddig is megmutatták, hogy ha egymásért küzdenek, a célok elérhetők.Aron Gunnarsson csapatkapitány is arról beszélt, hogy az Eb-részvétel után már rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal, kiegyensúlyozottan várják az első összecsapást."Nem vagyunk idegesek, nincs vesztenivalónk, pozitívan állunk a holnapi mérkőzéshez" - mondta a Cardiff City középpályása, majd hozzátette: mindig van lehetőség a fejlődésre, ezért dolgoztak az elmúlt két évben, és most tapasztaltabbak, mint az Európa-bajnokság idején voltak.Akárcsak a mérkőzés iránt, melyre az elsők között kelt el az összes jegy, a sajtótájékoztatón is élénk volt az érdeklődés. A terem annak ellenére teljesen megtelt - több mint százan voltak jelen, többen a földön foglaltak helyet -, hogy nem a világsztárokkal teletűzdelt dél-amerikai válogatottról lehetett információt begyűjteni. Igaz, az izlandiak előrelépését, teljesítményét nemzetközi szinten is elismerik, egy kolumbiai újságíró például a kérdése előtt elárulta, hogy még náluk is sokan szurkolnak nekik.A sajtótájékoztatót megelőzően került sor az izlandiak edzésére napos időben, 17 fokban. A gyakorlás sajtónyilvános első negyedóráját - gyakorlatilag a bemelegítést - is már több tucatnyi újságíró figyelte a 45 ezer férőhelyes Szpartak Stadionban, amelyben az izlandi-argentin találkozót követően további három csoportmérkőzést, illetve egy nyolcaddöntőt rendeznek.A nagyon erős D csoportban még Horvátország és Nigéria szerepelt.