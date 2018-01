Török Béla: nehezebb lesz döntőzni, de meg kell próbálnunk

Jó volt a közönségre néznie. Török remekelt Vásárhelyen. Fotó: Kuklis István

– Ez nagyrészt Märcz Tamás érdeme, de a tavalyi világbajnoki ezüst is önbizalmat ad. Arról nem is beszélve, hogy Hódmezővásárhelyen nemcsak telt ház volt, hanem óriási hangulat is, amit nagyon köszönünk, fantasztikusak voltak a szurkolók. Nekem különösen jólesett a közönségre nézni, hiszen sok ismerős arcot láttam.– Teljesen sosem vagyok az, hiszen mindig akadnak hibák, amelyeken lehet javítani. Összességében persze el lehet mondani, hogy jók voltunk, főleg ahhoz képest, hogy milyen kevés időnk volt együtt gyakorolni a meccs előtt.

– A Kemény-legények sikerreceptjét talán újra tudjuk alkalmazni, ebben a helyzetben piszkosul nagy lehetőségek rejlenek. Taktikailag komoly fegyvertény lehet, főleg, hogy a balkezeseink egytől egyig jók védekezésben is, ráadásul fiatalok, így hosszú távon is bejöhet ez a húzás. Ez nem garantál semmit, hiszen fiatalításon esett át a keret, így reálisan nézve később nehezebb lesz döntőzni a világversenyeken, de meg kell próbálnunk.– Ez csak rajtuk múlik, ugyanis abszolút megvan bennük a potenciál, hogy bekerüljenek a világversenyek keretébe. Frank remekel védekezésben és kiváló lövései vannak, utóbbi Mártonra is igaz, és neki támadójátékban nagyszerű meglátásai vannak.