Torna - Világszínvonalon a győri fellegvár

Ottjártunkkor nagyüzem volt a győri Olimpiai Sportközpontban a tornászok edzőtermében. A szerek egy részén a magyar férfi ifjúsági válogatott keret tagjai edzettek, a gyűrűn pedig a győriek friss szerzeménye, a Vasastól átigazolt felnőttkerettag Kardos Botond gyakorolt.Őket figyelte a legendás mesteredző, Röck Samu is, aki szinte állandó vendég a teremben.

Az ugrásnál a nemzetközi torna egyik nagy öregje, a román Marian Dragulescu finomította a mozgását.A 37 éves, háromszoros olimpiai érmes, nyolcszoros világ- és tízszeres Európa-bajnok versenyző áradozva beszélt a győri lehetőségről. Azt mondta, ismeri a földkerekség szinte valamennyi számottevő edzőtermét, de ilyen modern, nagyszerű lehetőséggel még nem találkozott. Annyira tetszik neki a helyszín, hogy az itt töltött két hét után március elején újra visszatér, majd azt tervezi, hogy később több hónapot is ebben a létesítményben készül az idei nagy viadalokra.

„Gyorsan jó híre ment a győri teremnek – mondja Mészáros Sándor, a GYAC lelkes szakosztályvezetője. – Már jelentkeztek edzőtáborra csapatok Svájcból, Szlovákiából, Szlovéniából és Észak-Amerikából is. Mindenkit örömmel látunk a tényleg világszínvonalat képviselő műhelyünkben, de mindezt csak úgy akarjuk megtenni, hogy az ne menjen a mi versenyzőink felkészülésének kárára."

Mind a férfi, mind pedig a női vonalon a magyar felnőtt és utánpótlás-válogatottak is szívesen gyakorolnak a győri csarnokban, így teljesedik ki a helyi fellegvár a hazai tornasport érdekében.„Nálunk mindenki hálás a városvezetésnek, hogy ilyen körülmények közé kerültünk – folytatja Mészáros Sándor. – Már a kismegyeri tornacsarnok is hatalmas előrelépés volt a korábbiakhoz képest. Akkor azt kellett vállalnunk, a szakosztály létszáma eléri a háromszázat, ez volt a feltétele annak, hogy beköltözhetünk ebbe az álomterembe. Sikerült, az utánpótlásunk kétharmada lány. Most már annyira népszerűek vagyunk, hogy szelektálnunk is kell. Az úgynevezett hobbitornászok nemsokára átkerülnek a szinte teljesen felújított, modernizált Bercsényi-iskolai csarnokba."Mindezekhez persze kell egy erős szakmai stáb és egy izmosodó versenyzőgárda is.

„Kicsit viccesen fogalmazva, Kollár András irányításával túléltük a győri torna elég hosszú szubintenzív korszakát. Köszönet érte, hiszen nélkülük most nem tudnánk továbblépni. A jelenlegi szakembergárdánk dinamikusan fejlődik. Szücs Róbert vezetőedző mellett meg kell említeni Fajkusz Csaba női szakágvezetőt. Rajtuk kívül a fiatal edzőgeneráció számos képviselője dolgozik nálunk" – mondta Mészáros Sándor.

Kardos Botond a győri szakosztály első olyan versenyzője, akit megvásároltak volt klubjától, jelen esetben a Vasastól. Edzőjével, Reszeli Péterrel együtt havonta két hetet edzenek Győrben.

„Botondnak nagy esélye van arra, hogy ott legyen a tokiói olimpián, emellett vele lesz teljes és erős a férficsapatunk, amelyben rajta kívül Szabó Nándor, Siket Olivér és a fiam, Mészáros Krisztofer kap helyet" – említette nem kis büszkeséggel Mészáros Sándor, hiszen a fiatalember a sportág egyik legnagyobb magyar tehetsége. Így vélekedett róla a lólengés olimpiai bajnoka, Berki Krisztián is.

A nőknél a válogatott kerettag Fehér Nóra a legnagyobb reménység.

„Büszkén mondhatom, a győri torna ismét felfelé ívelő szakaszába lépett" – tette hozzá búcsúzóul a szakosztályvezető.