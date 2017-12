Torna - Versenyzőként is visszatérne Berki Krisztián

Nem versenyzett, nézőként, illetve díjátadóként viszont megtisztelte a mesterfokú tornászbajnokságot a londoni olimpián lólengésben aranyérmes Berki Krisztián, aki készséggel állt lapunk rendelkezésére, miután átadta az érmeket a dobogósoknak.„Fantasztikus volt ez az ob, ezt nyugodt szívvel kijelenthetem. Sok versenyen voltam, de ez mind pörgősségében, mind színvonalában méltó volt az esemény rangjához. Persze ehhez alighanem a helyszín is hozzájárult. Nem ismeretlen számomra ez a létesítmény, hiszen a nyári Európai Ifjúsági Olimpia Fesztiválon mint az esemény egyik arca, már megfordultam itt, s akkor is lenyűgözött, ami itt fogadta a tornászokat. Bátran állíthatom, ez a csarnok a világ minden pontján megállná a helyét" – kezdte Berki Krisztián , aki természetesen örülne, ha újra versenyezhetne, de szeptemberi vállműtétje után erre azért még várni kell.„Jó hat hónapot mondtak, ennek nagyjából a felén vagyok túl, de nem is szeretném elkapkodni a visszatérést. Szépen fokozatosan tervezek, most azt mondom, a jövő novemberi Világkupára várom azt, hogy százszázalékos állapotban legyek. Akkor már a tokiói olimpia is látótávolságban lesz. Mindent ennek rendelek alá, ezért is akartam minél előbb túl lenni ezen az egészen, hogy utána már csak tényleg a kvótaszerzéssel és Tokióval kelljen foglalkoznom" – folytatta Berki Krisztián, aki reméli, a későbbiekben versenyzőként is megmutathatja majd magát a győri közönségnek.„Mint már említettem, nézőként már volt részem abban, milyen itt egy tornászverseny, azért más, ha nekem is szól a szurkolás, a taps. Nyilván, ha mondjuk jövőre is itt lesz a mesterfokú bajnokság, akkor reményeim szerint megszokott szerepkörömben jövök ide" – tette hozzá mosolyogva az olimpiai bajnok.