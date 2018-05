Torna - Negyedik lett a Világkupán a győri tornász

Kardos Botond, a Győri AC tornásza korláton jutott a szerenkénti fináléba és szerepelt jól az eszéki viadalon.

A magyar szövetség beszámolója szerint az egyéni összetettben Európa-bajnoki ezüstérmes Kovács Zsófia a második helyen végzett talajon, a kétszeres olimpikon Böczögő Dorina ötödik lett szintén talajon a hétvégén Eszéken rendezett Világkupa-versenyen.A Győri AC tornásza, Kardos Botond ugyanezen a viadalon korláton jutott a szerenkénti finálékba, ahol lecsúszott a dobogóról, s a negyedik helyen végzett 13.867 ponttal.

Elég későn, este háromnegyed nyolckor rendezték a korlát döntőjét és hetediknek szólítottak, a gyakorlatom pedig a negyedik helyre volt elég. Nem éreztem olyan rossznak, de még mindig tudok ennél jobbat. Nagyon jó hangulatú verseny volt, jól éreztem magam. Az elején, amikor fent ültem a lelátón és néztem a többi gyakorlatot más szereken, akkor még izgultam, de szerencsére elmúlt, amikor én következtem korláton"

Mészáros Krisztofer lólengésben is első lett Budapesten.

– nyilatkozta a verseny után a győri tornász.A Magyar Torna Szövetség a hétvégén a budapesti Tornacsarnokban rendezte meg a IV. Budapest-kupát, amely immáron a közvetlen férfi utánpótlás legrangosabb hazai rendezésű nemzetközi viadalává nőtte ki magát. Összesen 11 nemzet közel száz tornásza mérte össze tudását, érkeztek sportolók többek között Vietnamból, Törökországból és Izraelből is – tudtuk meg Puskás Jenő, a fiú utánpótlás szövetségi kapitányától, aki azt is elmondta, hogy a magyar versenyzők nagyon kitettek magukért, ugyanis számos éremmel gazdagodtak.Az utánpótlástornászok három korcsoportban léptek a szerekhez, a magyarok közül az 1-es korcsoportban Mészáros Krisztofer (Győri AC) megnyerte az egyéni összetettet (78.800 pont), a 2-es korcsoportban Balázs Krisztián ezüstérmes lett (79.900 pont), a 3-as korcsoportban pedig Molnár Botond állhatott a dobogó tetejére, a hat szeren összesen 75.200 pontot gyűjtött.A vasárnapi szerenkénti döntőkben tovább folytatták a magyarok a kiváló szereplést, az 1-es korcsoportban a győri tehetség, Mészáros Krisztofer talajon, lólengésben és nyújtón első, gyűrűn pedig harmadik lett, míg Tomcsányi Benedek lólengésben ezüstöt, nyújtón bronzérmet szerzett.A viadal alkalmával a bakui ifjúsági olimpiai kvótaszerző versenyen indulókat is kijelölték, amelyen Mészáros Krisztofer és Balázs Krisztián vehet részt.Puskás Jenő, a fiú utánpótlás szövetségi kapitánya: „A szokásos induló országok közül talán az orosz oldalról hiányoztak kicsit, az ukránok eddig minden évben voltak, most azonban nem vettek részt a megmérettetésen, de vannak visszajáró nemzetek, többek között az azeriek, törökök, izraeliek, vietnamiak. Nagyon színvonalas viadal volt, sok néző látogatott ki az eseményre és egyre jobb a rendezés is. Minden nemzetből volt egy-egy kiemelkedő tornász, az azerieknél, szlovénoknál, horvátoknál, törököknél láthattunk szép gyakorlatokat. Mi, magyarok is elég népes mezőnnyel indultunk, tizenkét versenyző szerepelt három korosztályban és szerintem ennyire átütő sikerünk még nem volt, mert mindhárom korosztályban jók voltunk. Sok finálénk volt, és ami nagyon jó, hogy versenyről versenyre egyre jobb gyakorlatokat látunk a mieinktől, úgyhogy elég jó formában voltak, különösen Mészáros Krisztofer és Balázs Krisztián, akik Bakuban is versenyezni fognak az ifjúsági olimpiai kvótaszerző versenyen."