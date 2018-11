Torna - Mestereket és bajnokot avatnak Győrben

A férfiaknál nagy a tét, hiszen csapatbajnokot és mestereket is avatnak. Számukra a viadal ma 15 órától a csb második fordulójával kezdődik, amelyen a BHSE, az FTC, valamint a GYAC együttesei csapnak össze. A csb egyben a mesterfokú egyéni összetett versenye is, továbbá selejtező a szombati és a vasárnapi szerenkénti finálékra, ahova a legjobb hat tornász kvalifikálhat.



A női tornászok számára is a mesterfokú bajnoksággal együtt rendezik a női szuper csapatbajnokság 2. fordulóját, illetve most adják át a Kanyó Éva-díjat is. A hölgyek küzdelme is pénteken 15 órakor veszi kezdetét, ezen a napon a csapatbajnokok mellett a mesterfokú egyéni összetett bajnokát is kihirdetik.

Idén először az utánpótlás-korosztályok is megmérettethetik magukat, csaknem ötven tehetség mutathatja meg tudását a mesterfokú bajnokságon.



A verseny pénteken 10 órától a fiú gyermek kezdők viadalával indul, ezt követően a szerekhez lép a gyermek haladó-serdülő kezdő korcsoport. Az első napot a serdülő haladó kadetek zárják. Az utánpótlás tornászok számára a mesterfokú bajnokság egyben selejtező a szombati és a vasárnapi szerenkénti finálékra.

A döntők mindkét nap 11 órától lesznek.



A ma délutáni versenyeket már a helyszínen tekinti meg a lólengés olimpiai, világ- és Európa-bajnoka, Berki Krisztián is.



Puskás Jenő szakmai igazgató: „Ez lesz az első olyan alkalom, amikor a fiú utánpótlás versenyzők is szerepelnek majd a mesterfokú bajnokságon. Ez mindenképpen érdekes eleme lesz a hétvégének. Izgatott is vagyok emiatt, hiszen tényleg a férfitornát tekintve kijelenthető, hogy minden korosztály legszűkebben vett elitje versenyez majd."