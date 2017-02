Tomori nem kell Győrben, megint visszatér a Fradiba?

Tomori újra búcsúzik Győrtől. Fotó: MTI

Tomori Zsuzsannával a Bors készített interjút.- Bartha Csaba elnök szakmai okokkal magyarázta, hogy nem hosszabbítják meg a szerződését. Ez mit takar?- Fogalmam nincs. Nekem sem indokoltak, csak annyit mondtak, a jövőben nem számítanak rám.- Csalódott?- Persze! Senki nem örül annak, ha nem számítanak rá.- Egyszer már el kellett jönnie Győrből. Nem bánta meg, hogy visszatért?- Nem. Élveztem az itt töltött éveket.

- Most megint visszatér a Fradiba?- Egyelőre egyeztetek a menedzseremmel a lehetőségekről. Két-három héten belül választok klubot. Most még semmi konkrétumot nem tudok mondani, talán még az is elképzelhető, hogy külföldre megyek. Sosem játszottam máshol, csak itthon.- Kétszeres BL-ezüst- és KEK-aranyérmesként csak topcsapatok jöhetnek szóba?- Majdnem egy évig nem játszottam, így a legfontosabb az állandó játéklehetőség. Ha nem is hatvan percet, de legalább egy félidőt mindig a pályán szeretnék tölteni. Persze az sem mellékes, hogy stabil BL-résztvevő legyen a klub.A teljes interjútolvashatják el!