Több szövetséget is büntetett a FIFA

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) 10 ezer svájci frankra (2,8 millió forintra) büntette a házigazda orosz szövetséget, mivel a válogatott szurkolói diszkriminatív tartalmú transzparenst tettek ki a nemzeti csapat Urugay ellen 3-0-ra elveszített világbajnoki találkozóján.



A FIFA a hazaiak mellett több más szövetséget is szankcionált. A szerbeket 20 ezer svájci frankra bírságolta a szervezet, miután drukkerei politikai tartalmú üzenetet mutattak fel a lelátón a brazilokkal játszott (0-2) találkozón. A szerb szövetséget korábban már megbüntették egyszer, akkor is ugyanilyen okból. A mexikóiak 15 ezer svájci frankot kötelesek befizetni, mivel a szurkolóik a svédek elleni összecsapáson (0-3) tárgyakat dobáltak a pályára, míg a marokkóiak 65 ezer svájci frankot utalhatnak a FIFA-nak, mert a spanyolokkal szembeni összecsapást (2-2) követően hat stábtag is illetéktelenül ment be a pályára.