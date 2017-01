Több néző és nagyobb bevétel a cél a Forma-1 új vezetője szerint

A csapatokkal való jobb együttműködés mellett új szurkolók megnyerését és a klasszikus európai versenyek megvédését nevezte fő feladatának a Forma-1 új főnöke, Chase Carey.



"Eljött az ideje, hogy mindenki kivegye a részét a terveink megvalósításából" - utalt a 62 éves amerikai üzletember arra, hogy szeretne leszámolni a sportági irányítást szerinte eddig uraló "oszd meg és uralkodj" elvvel.



"Olyan szervezetre van szükségünk, amely közelebb hozza a Forma-1-et a nézőkhöz, amely új platformokat hódít meg" - tette hozzá.



Carey szerint az amerikai és a kínai piacban hatalmas lehetőség rejlik, fontos, hogy ezekben az országokban terjeszkedjen a sorozat. Ugyanakkor hozzátette, az olyan klasszikus európai helyszínek, mint Silverstone, Monza vagy Spa versenynaptárban tartására is kiemelt figyelmet fognak fordítani.



"Minden szervező amiatt panaszkodik, hogy túl magasak a rendezési költségek. Ezen nem tervezünk változtatni, bármennyire is bíznak ebben a pályák tulajdonosai. A célunk inkább az, hogy jobb, izgalmasabb versenyek legyenek, amelyek több nézőt vonzanak és nagyobb bevételt hoznak mindenkinek" - mondta az új Forma-1 tulajdonos Liberty Media cég igazgatósági elnöke. - "Olyan környezetet kell kialakítanunk, ahol a gyengébb csapatoknak is van esélye a győzelemre."



A múlt héten a Liberty Media részvényesei és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is jóváhagyta, hogy az amerikai cég legyen az F1 többségi tulajdonosa. Az amerikai sport-, média- és szórakoztatóipari vállalkozás, amely a jövőben a Formula One Group nevet fogja viselni, mintegy 8,5 milliárd dollárért vásárolja fel a világbajnokságot működtető CVC Capital Partnerstől a szükséges részvényeket. Jelenleg 19,1 százalékos a részesedése, de ez március végére, az új szezon kezdetére 35,3 százalékosra nő, ezzel átveheti az irányítást.



A Forma-1 új vezetője a cég első embere, Chase Carey lesz, aki 40 év után váltja a poszton Bernie Ecclestone-t.