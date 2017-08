Több ezer kézilabdás mérkőzik Veszprémben - Fotók, videó

Idén XXI. alkalommal rendezik meg a Cell-Cup Nemzetközi Kézilabda Fesztivált, melynek központja a korábbi évekhez hasonlóan Veszprém, de mérkőzések zajlanak még Balatonfüreden, Alsóörsön és Várpalotán is. A környező európai országokon – így Ukrajna, Németország, Lengyelország, Szlovákia, Románia - túl Mexikótól Tajvanig és Finnországtól Kuvaitig képviseltetik magukat a résztvevők, akik között iskolai sportcsapatok és nemzeti válogatottak is szerepelnek.Már az első, hétfői napon lejátszott 88 mérkőzésen mintegy 3300 gólt dobtak a sportolók, melyet követett az esti, Veszprém Arénában megrendezett Nyitógála, ahol az országok zászlós bevonulásán túl egyebek mellet lézer előadás, légakrobaták, világbajnok ugrálókötelesek és a Hungary's Got talentből is ismert Wallkings szórakoztatta a nézőket.Beszédet mondott Némedi Lajos, Veszprém város alpolgármestere, aki egyben a rendezvény egyik védnöke, valamint Süle Dániel, a fesztivált szervező Leisure Master ügyvezetője, aki hivatalosan is megnyitotta a nagyszabású rendezvényt.A nyári időszakban kézilabdára vágyók akár személyesen is kilátogathatnak a mérkőzésekre, melyek többségére ingyenes a belépés. A csütörtöki elődöntőket a pénteki döntők, majd a péntek esti Zárógála követi, melyeknek szintén a Veszprém Aréna ad helyet. Ezekre az érdeklődők jegy ellenében léphetnek be.A péntekig tartó versenysorozat a 9 sportcsarnokban – ebből 5 veszprémi, 4 a környező településeken – további több száz mérkőzést, sok ezer gólt, éles helyzeteket és szoros eredményeket is tartogat még.