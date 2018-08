Tizenkét gólos mosonmagyaróvári vereség a Fradi ellen

Hamar megmutatkozott a két csapat közti különbség, hiszen a 18. percre már 5-12-re vezetett az ellenfél. Negyed óra után aztán kicsit felélénkültek a mosonmagyaróvári hölgyek, így a szünetre sikerült közelebb kerülni az FTC-hez. A szünetben 14-17-re zárkózott az MKC. A fordulás után viszont már egyértelmű volt a fővárosiak főlénye. Többet is hibáztak mosonmagyaróváriak, így végül simán, 36-24-re nyert a Fradi.



EU-FIRE Mosonmagyaróvár – FTC Rail Cargo Hungaria 24 - 36 (14-17)



Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 800 néző

Jv.: Natkai, Szalay



MKC: Scholtz – Kovacsicz, Fanton, Farkas 2 (1), HORVÁTH B. 5, TILINGER 4, Bízik R. 3. Csere: Gubikova (kapus), Vukcevic, Hajtai 1, Domokos 1, Szalai, Gyimesi, Bízik B. 1, Márczy, MARIC 5, Bardi, Lozsi 2.

Vezetőedző: Bognár Róbert



FTC: Bíró – Lukács 5, Malovic 6, Kovacsics 3 (2), Snelder 2, Háfra 10, Schatzl 3. Csere: Szemerey (kapus), Mészáros, Farkas 1, Márton 1, Hornyák 5.

Vezetőedző: Elek Gábor



Hétméteresek: 4/1 ill. 3/2

Kiállítások: 6 ill. 2 perc



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: "Az első félidő teljesen rendben volt, főleg a második tizenöt perc. Aztán a második félidőben, amikor már mindenki játszott, akkor volt azért zavar, több lerohanás gólt kaptunk. visszarendeződésekkel is volt gond, ez még meg kell tanulnunk ezen a szinten. Úgy gondolom kellenek ezek a mérkőzések is, ebből is tudunk tanulni.



Láttam kik azok a játékosok, akik ilyen csapat ellen is mernek játszani és kik azok, akik nem. A bajnokságban rengeteg olyan mérkőzésünk lesz, amikor egy gól fog dönteni, így aki fel meri vállalni a lövéseket, azokkal előrébb leszünk, aki viszont fél, azt nem tudom majd berakni.